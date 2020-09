Mara Venier/ “Maria De Filippi a Domenica In? Mi ha promesso che…”

“Sono ancora qua, eh già…“, questo è diventato ormai il grido di battaglia di Mara Venier che, dopo l’ormai famoso allontanamento dalla Rai e dalla conduzione di Domenica In, è tornata alla grande con una versione intima e personale in cui ci si sente a casa, durante una delle sue famose cene, con ascolti davvero record che hanno messo in fuga, almeno secondo i cattivi, anche Barbara d’Urso. Proprio questo è quello che traspare dal programma della domenica pomeriggio, personalità e intimità, che torna in onda oggi e che porterà Mara Venier di nuovo ad essere una perfetta padrona di casa per cercare di portare a casa gli stessi risultati anche contro il pomeriggio soap che Canale5 è pronto a schierare puntando su Can Yaman e la sua DayDreamer Le Ali del Sogno. Riuscirà zia Mara a spuntarla ancora e vincere nella gara degli ascolti oppure no? Questo è quello che si chiedono tutti mentre lei in queste settimane ha messo insieme le linee generali del suo programma, che sia la sua ultima edizione?

MARA VENIER, ULTIMA EDIZIONE ALLA GUIDA DI DOMENICA IN?

Mara Venier stessa sul finire della scorsa, in una intervista a Il Messaggero, ha spiegato: “Credo che finirò Domenica In e poi arrivederci. La mia bella soddisfazione me la sono già presa quest’anno e mi basta. Alla faccia di chi mi aveva mandata via, dicendo che ero vecchia”. Questa edizione quindi potrebbe essere l’ultima per zia Mara che, però, non ha intenzione di fermarsi tanto da pensare alla possibilità di tornare al cinema (magari per l’amico fraterno Ferzan Ozpetek) e sognare un’edizione tutta al femminile del Festival di Sanremo. E l’amore? Mara Venier sicuramente ha una vita piena anche in quel campo visto che vive felice e contenta al fianco del marito Nicola Carraro, se lascerà la tv a fine maggio, scapperà via con lui su un’isola deserta? Da zia Mara possiamo aspettarci di tutto, questo è certo…

MARA VENIER E L’INVITO A MARIA DE FILIPPI…

Covid o non Covid, questa sarà una vera Domenica In. Lo ha assicurato il direttore Coletta a Mara Venier. “In studio mancherà ancora il pubblico ma ci sarà l’orchestra, sia pure ridotta a quattro elementi“, ha raccontato ieri a il Giornale. Nelle prossime puntate invece potrebbe esserci spazio per un quiz con le famiglie in collegamento. E continueranno le sue interviste. Quelle per le quali Aldo Grasso ha scritto che “intervista come fosse sul divano di casa sua”. Se pensava di attaccarla, non ci è riuscito. “Non poteva farmi complimento migliore“. Riguardo la puntata di oggi, nell’intervista ha anticipato che ripartirà da Loretta Goggi e Romina Power, il virologo Le Foche, Anna Tatangelo, Claudio Amendola e in collegamento Mika. Non ci sarà il videomessaggio del premier Giuseppe Conte, ma in futuro dovrebbe esserci spazio per un’amica speciale, Maria De Filippi. “Tutto è nato tre anni fa, quando le manifestai riconoscenza e affetto perché era stata l’unica ad aiutarmi, dopo che ero stata ‘leggermente’ allontanata dalla Rai“. Cosa le ha detto la regina di Canale 5? “Ha assicurato che prima o poi verrà a trovarmi“. (a cura di Silvana Palazzo)



