Mara Venier: “Matano ti meno appena ti vedo”/ Fuori onda a La vita in diretta e…

Tra Alberto Matano e Mara Venier c’è un rapporto talmente vero e sincero da potersi permettere di scherzare. Dopo aver ricordato Diego Armando Maradona che ha conosciuto durante gli anni dello scudetto del Napoli, Mara Venier che sabato sera, in seconda serata, insieme ad Alberto Matano condurrà il Premio Agnes 2020 con tanti ospiti che si collegheranno dalle proprie case in quella che sarà un’edizione particolare del famoso premio, ha bacchettato in diretta Alberto Matano. Il giornalista che ha avuto la Venier come ospiti de La vita in diretta della puntata trasmessa il 1° dicembre, pensando di non essere ascoltato, durante un fuori onda, ha commentato l’impegno che lo attende sabato sera. Mara, però, ha sentito tutto rimproverando con il sorriso in diretta.

MARA VENIER E IL BOTTA E RISPOSTA CON ALBERTO MATANO

Impegnato tutti i giorni a La vita in diretta, non dovendo andare in onda lunedì 7 dicembre per la prima Alla Scala di Milano, Alberto Matano era pronto a godersi un weekend rilassante e più lungo del solito, ma l’impegno di sabato 5 dicembre in seconda serata, ha modificato il suo piano iniziale. Mara Venier, così, dopo aver ascoltato le sue parole in fuori onda, lo ha punzecchiato in diretta. “Hai detto che ti ho rovinato il weekend. Ti ho sentito fuori onda. Ma come? Dici che mi ami che vuoi stare con me e poi fuori onda ho sentito che ti ho rovinato il weekend. Quando ti vedo ti meno”, ha detto Mara con il sorriso. Matano non ha trattenuto le risate prima di rinnovare tutto il suo amore alla regina della domenica.





