MARA VENIER/ “Mi davano della vecchia, ma tutto cambia: ora comando io” (Domenica in)

Mara Venier è la donna del momento, anche se agli occhi del pubblico non ha mai smesso di avere quella forte popolarità ottenuta grazie a tanti anni in tv. La conduttrice di Domenica In, che ritornerà nel pomeriggio di oggi, 22 dicembre 2019, ha debuttato con la sua La porta dei sogni e ha emozionato i telespettatori con le sue celebri interviste. Eppure anche se sul piccolo schermo appare sempre sorridente, zia Mara nasconde un’ombra nel suo passato di cui ha parlato di recente al settimanale Nuovo: “A un certo punto in tv mi davano della vecchia, ma adesso le cose sono cambiate e decido tutto io. Fu Maria De Filippi a ridarmi fiducia proponendomi di partecipare alla trasmissione Tu si que vales e di questo le sarò sempre grata”.

MARA VENIER, IL DUBBIO DI NON ESSERE ADATTA AL PRIMA SERATA

La sua infanzia invece è legata a quel forte desiderio di diventare suora a soli 7 anni, dopo aver vinto un concorso di catechismo, rivela nella sua autobiografia Amori della zia. Il grande passo però non è avvenuto e oggi è sicura che il vero amore sia quello per e di Nicola Carraro, la sua attuale dolce metà. Umile, sincera e chi più ne ha, più ne metta: Mara Venier colpisce proprio per la sua umiltà, il dubbio di non essere adatta per esempio a condurre una prima serata. Non importa se il pubblico l’applaude, se alla fine, dopo anni di buio, è ritornata al timone di due programmi. Zia Mara sarà sempre quella donna che si commuove nell’intervistare i suoi ospiti e che poi sorride, si scatena in studio.

L’IPOTESI DI RITIRARSI

“L’anno scorso il mio ritorno era andato benissimo, al punto che quest’anno non la volevo più fare. Ero convinta che non si potessero replicare numeri così e volevo lasciare nel momento di maggiore successo, come mi ha insegnato Arbore“, ha dichiarato a Il Corriere della Sera. Non credeva di poter ottenere una nuova popolarità e ancora oggi, nonostante i successi del passato e del presente, non può che rimanere colpita nel vedere quanto affetto nutra per lei il pubblico italiano. Non si può dire lo stesso per tutte quelle persone che l’hanno ferita: “Sono stata più volte allontanata e poi richiamata. Tutto senza che io facessi una telefonata: nel mio lavoro le cose sono sempre successe, non le ho mai cercate. Per questo, parlando di quando sono stata messa da parte, posso dire che non provo rancore ma non dimentico”, sentenzia.



