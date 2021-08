Mara Venier “Mi insultano le donne in menopausa”/ “Non lo sopporto più”

Qualche giorno fa, Mara Venier è stata criticata su Instagram da una utente che l’ha invitata a tagliare i capelli perché “vecchia” per portarli così lunghi. Ad appoggiare questo intervento un’altra utente che le ha anche consigliato di dimagrire perché “grassa”. Mara ha poi risposto a tono ma, in un’intervista a La Stampa, ha ammesso che non è sempre così facile fare i conti con questo tipo di insulti.

“Non sopporto più la fissa del sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi – ha dichiarato la Venier -. Io onestamente non ho tanti odiatori, ma a un certo punto diventa tutto sgradevole e sa perché? Perché sono donne non troppo giovani a scrivere queste cose“. Ha quindi specificato, spiegando che “Se vai a vedere, sono sempre donne che hanno passato la menopausa a offendere sull’argomento. Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Mara. Ma io alla mia età non ho nulla da perdere, allora sono passata all’attacco e ho risposto, ma perché mi devi rompere sulla foto con mio marito, ma perché?”.

Mara Venier, lo sfogo: “C’è tanta cattiveria in giro”

Mara Venier ricorda che tutto ha avuto inizio quando ha deciso di postare una foto con il marito Nicola Carraro: “Mi sentivo felice e scrivo che ci facciamo un mojito, – ha ricordato la conduttrice di Domenica In – ed ecco che arriva il commento ‘tagliati i capelli perché sei vecchia. Mi ha fatto male, ma solo un attimo, poi mi sono detta, che vuoi? E ho reagito”.

La Venier conferma che gli insulti arrivano soprattutto dalle donne e dà sfogo alla sua delusione nel finale dell’intervista: “C’è tanta cattiveria in giro. Quella dei capelli e dell’età davvero non si sopporta più. Ci fosse una volta che lo scrivono di un uomo. Una può dire ‘tu come conduttrice non mi piaci. Lo accetto se metti in discussione il mio lavoro. Ma sull’età e sull’aspetto fisico veramente diventa bullismo”.

