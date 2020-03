Mara Venier, “Mi sento fragile”/ “Torno con Domenica In ma…”

Mara Venier torna con Domenica In oggi, 22 marzo, ma è anche pronta ad ammettere che non sta vivendo bene questo momento particolare dovuto al Coronavirus. La Zia della televisione ammette a La Stampa: “Torno in televisione perché penso sia giusto. Non sarà facile, ma ci provo anche se non voglio nascondere che in questo momento mi sento fragile. L’azienda mi ha lasciato libertà nella scelta. Ci ho pensato e ho deciso di riprendere anche se ho paura”. Sono sicuramente le parole di una donna attaccatissima al suo pubblico, ma anche consapevole di un momento delicato per il nostro paese e più in generale per tutto il mondo. Sarà interessante vedere cosa racconterà durante la trasmissione in onda su Rai Uno dove potrebbe decidere anche di esprimere il suo parere su quanto accaduto.

Mara Venier, quanto durerà Domenica In

Nell’intervista a La Stampa Mara Venier ha anche ammesso che non sa quanto durerà la puntata di oggi: “Sono giorni che non esco di casa e non dormo. Le notizie che ci arrivano sono terribile e non si riesce a vedere la luce visto che i morti sono così tanti. Non posso garantire al pubblico che il programma durerà tre ore e mezzo come sempre, questo è un tentativo. Ci metterò tutta la volontà di essere in onda per tenere compagnia al pubblico che mi vuole bene“. La sospensione del programma contenitore della domenica Rai è durata solo una settimana, ma il ritorno è stato studiato a tavolino senza il pubblico e con attenzione alle regole lanciate dal Governo per evitare che la salute di qualcuno potesse essere messa a rischio.



