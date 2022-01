Mara Venier “mi si è rotta la gonna”: incidente a Domenica In/ Diaco “Un bel vedere…”

Piccolo incidente di percorso per Mara Venier, alla guida della nuova puntata di Domenica In di oggi, 30 gennaio 2022. Dopo l’ospitata di Loretta Goggi e lo stacco pubblicitario, la conduttrice ha introdotto lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, annunciando. Dopo aver chiesto all’amico Stefano Magnanensi di rifare la sigla, ha salutato i suoi ospiti: “Benvenuti a tutti, ma che ti ridi!”, ha quindi tuonato riferendosi imbarazzata a Pierluigi Diaco.

Proprio il suo ospite ha svelato sorridendo, mentre Mara tentava di aggiustarsi la gonna: “No perché il pubblico non sa come sei entrata in studio, in corner, in zona Cesarini!”. Mara allora gli si è messa accanto e continuando a sistemarsi la gonna nella sua parte posteriore ha commentato: “allora, mi si è rotta la gonna, dietro, tutto qua!”.

Mara Venier e l’incidente di percorso a Domenica In: il commento di Diaco

Non c’è Domenica In senza un piccolo incidente di percorso per Mara Venier! Ed anche oggi ha fatto sorridere i suoi ospiti in studio pronti a cimentarsi nell’angolo “Tutti pazzi per Sanremo”, a causa della rottura improvvisa – ed imprevista – della gonna. “E’ un bel vedere!”, ha commentato ironico Pierluigi Diaco.

Un breve siparietto che ha però lasciato molto presto lo spazio alla consueta programmazione, con Mara Venier che è stata bravissima a glissare il problema legato all’outfit, proseguendo spedita da vera professionista la conduzione della piacevole parentesi legata alla più celebre kermesse musicale italiana. L’ultimo incidente capitato a Domenica In era stato molto più grave, in seguito alla sua caduta che aveva causato una piccola interruzione con la conduzione di Pierpaolo Pretelli prima del suo ritorno in studio con tanto di bernoccolo, ricordato oggi proprio da Loretta Goggi.

