Mara Venier, “mia squadra decimata dal Covid”/ Carlucci “nostro regista, autore e…”

Milly Carlucci è intervenuta oggi in diretta a Domenica In per ringraziare la padrona di casa, Mara Venier per lo spazio che ha sempre dato a Ballando con le Stelle nel corso dell’edizione del suo talent che si è concluso ieri con la vittoria di Arisa. “Grazie a voi che ci accompagnate da tante settimane, vi sono grata!”, ha commentato.

In realtà, come spiegato da Mara Venier, parlare di Ballando con le Stelle è stata una fortuna anche per la stessa Domenica In. Poco prima del collegamento, Paolo Belli aveva commentato l’edizione di Ballando definendola “l’edizione più emozionante perchè sono successe un sacco di cose e io e Milly ci siamo aiutati per proteggere tutti. Ci siamo fatti coraggio e abbiamo portato a compimento tutto il programma”. Il riferimento è soprattutto alle difficoltà legate al Covid.

Mara Venier, Milly Carlucci ed i nuovi casi positivi nei loro programmi

Mara Venier ha compreso perfettamente lo stato d’animo di Milly Carlucci, rivelando: “E’ chiaro che purtroppo qualcuno è risultato positivo, la mia squadra è decimata, siamo rimasti in tre ma io sono qua e vado avanti”. Anche per questo si è fatta affiancare da Pierpaolo Pretelli alla conduzione. “Abbraccio Stefano, mi raccomando! Un abbraccio a coloro che sono andati a casa e ci guardano da casa. Si spera sempre di esserne fuori da questo incubo”, ha aggiunto.

Stefano Magnanensi, il maestro del programma ed amico di Mara Venier, sarebbe risultato positivo, leggendo tra le righe quanto asserito da Mara Venier. Milly Carlucci ha chiosato, prima di congedarsi: “purtroppo il nostro regista è rimasto a casa, un operatore, un autore, poi Matano in quarantena, insomma un disastro a pioggia. Che bisogna fare? Resistere e andare avanti, forza!”, ha aggiunto, prima di salutare con affetto la padrona di casa di Domenica In.

