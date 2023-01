Mara Venier: “Mio figlio Paolo nato prematuro a 6 mesi”/ “Pesava meno di 9 etti…”

Mara Venier, in occasione della puntata di “Domenica In” andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 8 gennaio 2023, ha parlato del dramma personale che ha vissuto nel suo passato e di cui non si sono sentiti spesso dettagli nel corso di questi anni. La conduttrice ha reso noto, infatti, che, dopo la sua seconda gravidanza, visse giorni di enormi preoccupazioni, legate alle condizioni di salute del suo secondogenito Paolo Capponi, 47 anni, peraltro presente in studio mentre la madre raccontava l’ostacolo che il suo “bambino” è riuscito a sormontare quando era piccolissimo.

Ezio Greggio choc: "Ho una storia con Mara Venier!"/ "Abbiamo anche un figlio..."

MARA VENIER: “IL MIO SECONDO FIGLIO PAOLO NACQUE PREMATURO, NON PESAVA NEANCHE 9 ETTI”

Nel dialogo con il suo primo ospite del giorno, Ezio Greggio, molto attivo nel settore della solidarietà, Mara Venier ha ringraziato il conduttore di “Striscia la Notizia” e le persone come lui per l’impegno speso nei confronti del prossimo, che spesso può rivelarsi determinante per l’avvenire di una persona. La presentatrice, in particolare, ha affermato: “Il mio secondo figlio Paolo Capponi, 47 anni fa, è nato prematuro di 6 mesi e non pesava neanche 9 etti. Se lui ce l’ha fatta è stato solo per merito di un’incubatrice”. Commosso Greggio, che ha quindi chiesto a “zia Mara” di conoscere Paolo Capponi.

LEGGI ANCHE:

Mara Venier: "Quando mamma è morta ho chiesto una puntura per morire"/ "Non volevo vivere senza lei"Nicola Carraro marito Mara Venier/ "L'80enne più figo al mondo: lo conquistai con..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA