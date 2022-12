Mara Venier, Nicola Carraro positivo Covid/ Annuncio prima della diretta Domenica In

Mara Venier: “Mio marito positivo al covid”

A poche ore dalla diretta odierna di Domenica In Mara Venier ha condiviso sui suoi social la notizia della positività al covid di suo marito, Nicola Carraro. Attualmente lontana da casa proprio per i suoi impegni televisivi con il programma Rai, la conduttrice è apparsa preoccupata per la notizia e per le condizioni di salute del marito, che ora dovrà attendere la negativizzazione con il tampone prima di poter riabbracciare la sua amata moglie.

Tuttavia, fortunatamente, il marito di Mara Venier non sembra aver accusato particolari ripercussioni dal coronavirus, come dimostra la stessa foto condivisa dalla “zia Mara” sul suo profilo Instagram. Nella foto si vede Nicola Carraro sorridente e tranquillo nel salotto di casa. “Amore mio”, si legge nella descrizione della foto, “siamo stati super attenti in questi due anni, ma adesso il Covid è arrivato lì a Santodomingo Casa de campo. Mi hai mandato adesso questa foto per rassicurarmi, lo so.. Vorrei essere vicina a te, forza amore mio, ti amo”, corredato con un cuoricino rosso. Insomma, le sue condizioni sembrano assolutamente positive, ma per una moglie che si trova lontana dal marito è difficile il pensiero che debba cavarsela.

Come sta Nicola Carraro?

Nicola Carraro, insomma, sembra essersi preso il coronavirus, destando la preoccupazione di sua moglie, Mara Venier, proprio a poche ore dalla messa in onda della diretta del suo seguitissimo programma, Domenica In. La notizia, però, non avrebbe inficiato sul programma che è andato in onda regolarmente e senza particolari problemi o rallentamenti. Inoltre, Carraro sembra anche stare piuttosto bene, così come dimostra la foto condivisa dalla moglie su Instagram.

Similmente, anche lo stesso Carraro, per rassicurare Mara Venier e chi lo segue, ha fatto sapere di stare bene, sempre tramite il suo profilo Instagram. “Ebbene sì”, scrive, “pur essendo stato super attento ho preso il covid, però dai sto benino solo un gran raffreddore, in alto i cuori”. Conclude, poi, sottolineando che anche per lui è arrivata l’ora di seguire la trasmissione di sua moglie. Sotto il post, infine, ha commentato anche zia Mara: “Sempre con te, amore mio. Forza, vita mia”.

