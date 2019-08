Mara Venier, nipote Claudietto le strappa i capelli/ Video “extension a fine mese!”

Mara Venier di nuovo tra le “grinfie” del suo adorato e tenero nipotino Claudietto. La signora di Domenica In si gode questo momento di relax estivo prima del suo atteso ritorno in Rai, in vista della nuova stagione tv. Al supermercato con il bambino, figlio di Paolo Capponi, ed in compagnia della nuora, nonna Mara si è resa protagonista di un video pubblicato su Instagram nel quale balla e si diverte, mentre spinge il carrello nel quale siede proprio Claudietto. La musica in sottofondo accompagna uno spassoso balletto improvvisato dalla conduttrice e che ha coinvolto anche il nipotino e la neo moglie del figlio Paolo, fino al gran finale culminato con una bella tirata di capelli: “Lascia i capelli di nonna!”, lo ha pregato la simpatica conduttrice dopo un urlo di dolore. Non è la prima volta che Mara Venier deve fare i conti con l’esuberanza dell’amato nipotino che, a quanto pare, non prova una grande simpatia per i capelli della nonna.

MARA VENIER, IL NIPOTE CLAUDIETTO PAZZO DEI SUOI CAPELLI

“Si balla al supermercato. Claudietto attratto come al solito dai capelli di nonna… a fine mese dovrò organizzarmi con delle belle extension”, commenta ironica Mara Venier nella didascalia che accompagna il video caricato sul suo seguitissimo profilo Instagram. Già lo scorso luglio, con un altro simpatico video, kla padrona di casa di Domenica In aveva fatto vedere ai suoi followers cosa accade ai suoi capelli, diventati il principale bersaglio e momento di gioco dell’adorabile nipotino. Nonostante le piccole manine i danni alla cute di zia Mara potrebbero arrivare presto, almeno secondo il marito Nicola Carraro che già nel precedente video aveva scherzato: “Diventerai calva”. I follower della Venier, di contro, sono letteralmente impazziti per la simpatia del bambino e c’è chi, seguendo le orme del passato messaggio del marito, anche oggi ha voluto ironizzare: “rassegnati a fine mese saranno andati persi i tuoi capelli”.





