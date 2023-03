Mara Venier, nipote Giulio in diretta a Domenica In/ “Per conoscere cast Mare Fuori”

Sorpresa inedita a “Domenica In”, dove Mara Venier per una volta ha dismesso i panni di “zia” per vestire quelli di nonna, accogliendo in studio suo nipote Giulio. Il ragazzo, apparso in video abbracciato alla conduttrice, è intervenuto per la prima volta nella sua vita nel corso della trasmissione di Rai Uno per un motivo specifico: oggi, tra gli ospiti, c’era il cast di “Mare Fuori“, la fortunata serie targata Rai Fiction che ha riscosso ampi consensi tra i giovanissimi e non solo, totalizzando un vero boom di visualizzazioni sulla piattaforma Rai Play.

Mara Venier piange per Maurizio Costanzo a Domenica In/ "Avevo l'epatite, lui..."

GIULIO, NIPOTE DI MARA VENIER, A DOMENICA IN: DOMANDA PER MASSIMILIANO CAIAZZO

Sorridendo e mostrando un filo di imbarazzo, il giovane Giulio, nipote di Mara Venier, ha ammesso di essere un grande fan di “Mare Fuori”, realizzando con la sua presenza in studio il sogno di conoscere dal vivo parte del cast della produzione Rai. Subito dopo, ha rivolto un interrogativo a Massimiliano Caiazzo, che nella serie veste i panni di Carmine. A lui ha chiesto quanto il suo personaggio lo abbia aiutato a crescere nella vita quotidiana: “Tanto! Questo personaggio ti pone a confronto con certi temi con cui ti relazioni nell’esistenza di tutti i giorni”.

LEGGI ANCHE:

Mara Venier rivelazione choc/ "Forse dovrei smettere di condurre Domenica in"Mara Venier e Mariangela Melato, ex Renzo Arbore/ L'incontro grazie a Lucio Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA