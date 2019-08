Mara Venier, nonna “fantasma”/ Video, instancabile col nipote Claudio “energia pura!”

Mara Venier è una super nonna instancabile! La conferma arriva da un ultimo video postato su Instagram dal marito Nicola Carraro che riprende la bionda conduttrice, in vacanza al mare, in versione “fantasma”. Cosa non si fa per strappare un sorriso al nipote Claudietto? Se lei è instancabile, il piccolo Claudio lo è senza dubbio molto di più! “Nonna gioca al fantasma e Claudietto non sta fermo da questa mattina”, scrive Nicola Carraro che filma la moglie con il nipotino e posta il breve video sul social. Nel filmato si vede la “signora della domenica” mentre rincorre il nipotino Claudio coperta da un pareo bianco reso anche lui indomabile a causa del forte vento. Il bimbo si lascia rincorrere tra risate e divertimento e la scena di ripete sotto lo sguardo degli altri bagnanti che passeggiano indisturbati sul bagnasciuga. Un momento di grande tenerezza tra nonna e nipote incastonato in questa parentesi di meritato relax prima del ritorno agli impegni televisivi che vedranno ancora protagonista la Venier sulla rete ammiraglia di casa Rai.

MARA VENIER NONNA “FANTASMA” PER IL NIPOTE CLAUDIO

Mara Venier in versione “fantasma” per il nipotino Claudio è stata come sempre molto apprezzata dai follower del marito. “Claudietto instancabile… È meglio della palestra”, ha ironizzato una fan, ma una pioggia di complimenti ha riguardato in particolare la super nonna. “Sono uno spettacolo che meraviglia questo bimbo e Mara è una super nonna”, scrive Loredana. “Quanta energia che ha Mara!”, commenta un’altra utente alla quale le fa eco un’altra “energia pura!”. “Mara peggio di lui!”, scherza Rita. Paola addirittura considera nonna Mara “meglio del Luna Park”, ma sono tante le nonne che si riconoscono “matte” proprio come la conduttrice con il suo nipotino. “Mi fate morire, siete fantastici…Mara è unica e il piccolo uguale alla nonna, hanno argento vivo”, si legge ancora tra i commenti sotto al video che in poche ore ha collezionato oltre 13mila visualizzazioni. E complimenti fioccano anche per il marito della Venier, nonché autore del tenero filmato di famiglia: “Lei signor Carraro è una persona speciale segue la sua Mara con tanto amore”.

Nonna gioca al fantasma e Claudietto non sta fermo da questa mattina 😇😇😇





