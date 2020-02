Mara Venier, nuova gaffe a Domenica In/ A Bugo “Irene Grandi? Non c’era a Sanremo!”

MARA VENIER E LA GAFFE A DOMENICA IN

Mara Venier insuperabile: anche oggi la conduttrice di Domenica In ha messo a segno una delle sue divertenti gaffe alle quali i telespettatori che la seguono con affetto sono ormai simpaticamente abituati. Questa volta, mentre era in procinto di salutare Bugo dopo una lunga parentesi dedicata all’espulso dalla kermesse in coppia con Morgan, ha chiesto al cantautore quale fosse stata la sua canzone preferita del Festival: “La prima canzone che mi ha colpito è stata quella di Irene Grandi“, ha commentato. Pronta la replica sbalordita di Mara Venier: “Irene Grandi? Ma non c’era!”. Puntuali le risate in studio per via dell’errore della conduttrice che ha reagito con una risata vistosa delle sue. “Irene scusa ma la zia ha la febbre oggi”!”, ha subito replicato. Ed infatti proprio questo pomeriggio la conduttrice veneta si è presentata in studio abbastanza raffreddata e giù di voce. Nel tentativo di recuperare alla gaffe appena messa a segno, la Venier ha prontamente commentato: “Ha avuto anche un successo pazzesco domenica scorsa durante la sua partecipazione all’Ariston”, facendo riferimento alla tradizionale puntata di Domenica In post sanremese. “Mi sono sbagliata con un’altra ma non la dico se non da una gaffe ne faccio un’altra”, ha quindi aggiunto, chiudendo con una risata.

