Mara Venier: “Nuovi progetti”/ Show in prima serata Rai in vista? E spunta #Raffa…

Mara Venier è tornata. La conduttrice televisiva ha rilanciato Domenica In dopo il flop targato Benedetta Parodi e ora la “zia” è pronta per nuovi progetti. E’ stata proprio lei ad annunciarlo su Instagram con una foto che ha raccolto migliaia di like e commenti: «Si lavora a nuovi progetti…… #serale #paolobassetti #cesarepatriarca #raiuno #raffa». E un particolare non è sfuggito a molti, parliamo dell’ultimo hashtag utilizzato: #raffa a chi si riferisce? Diversi utenti hanno ipotizzato un riferimento a Raffaella Carrà, ipotesi tutt’altro che remota. Nelle ultime settimane, nonostante le sue parole su un possibile futuro da manager, si è parlato molto di uno show tutto suo in prima serata Rai: che al suo fianco ci sia la bionda showgirl e cantante? I fan incrociano le dita…

MARA VENIER: “LAVORO A NUOVI PROGETTI”

Mara Venier sempre più al centro della Rai: scontata la sua permanenza al timone di Domenica In, tanto che Fanpage ha parlato dell’ipotesi che il programma venga allungato fino alle 18.40, ma non solo. A partire da dicembre, zia Mara potrebbe avere una serie di prime serate da Rai 1. Per il momento sono solo voci, indiscrezioni che circolano da tempo ma non sono ancora noti i dettagli. Fanpage ha parlato di un programma caratterizzante, che si dovrebbe contrapporre a quello di Barbara D’Urso ma che si differenzia per format e temi affrontati. Non ci resta che attendere le novità in arrivo da viale Mazzini, ma una cosa è certa: dopo l’esperienza a Mediaset, la Venier è tornata alla Rai da protagonista ed è pronta a diventarne uno dei volti di punta. Magari con Raffaella Carrà al suo fianco…





