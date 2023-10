Mara Venier omaggia Loretta Goggi con un bouquet e si commuove: “Siamo fragili”/ Poi la gag col make up

Mara Venier ha ospitato a Domenica In l’amica Loretta Goggi e si è commossa nel momento in cui le ha donato un bouquet simile a quello che aveva il giorno del suo matrimonio con Gianni Brezza, che le due avevano ricordato poco prima. “Siamo fragili”, ha sottolineato la conduttrice scambiandosi un dolce abbraccio con la cantante.

Gianni Brezza, marito di Loretta Goggi/ Lei si commuove: "Mi stava organizzando una festa quando è morto"

“Noi siamo fragili, ma questa fragilità ci fa vivere delle emozioni che altrimenti non vivremmo mai”, ha replicato l’ospite. È così che la Venier ha voluto ringraziarla per il momento trascorso insieme nel suo salotto. “È sempre così bello quando ci incontriamo. Ogni anno sei qui, ma sembra sempre una cosa diversa”. La Goggi, a tal proposito, ci ha tenuto a commentare le polemiche sorte in merito alla sua presenza nel programma. “Sui social si lamentano perché inviti sempre le stesse persone, ma sono queste persone che riempiono il cuore del pubblico. Mara, donna di spettacolo e padrona di casa eccezionale, invita le persone non solo perché sono sue amiche, ma perché il pubblico le ama quanto le ama lei”, ha sottolineato.

Mara Venier: "Io umiliata da un direttore Rai e mandata via perché troppo vecchia"/ "Tornata per riscattarmi"

Mara Venier omaggia Loretta Goggi con un bouquet e si commuove: “Siamo fragili”. La gaffe col trucco

Mara Venier e Loretta Goggi, dopo avere pianto a Domenica In, sono state protagoniste anche di una gag che non è passata inosservata al popolo del web. La cantante infatti si è commossa parlando del defunto marito Gianni Brezza e il suo make up è colato sulla palpebra, sporcandola di nero. “Non era il caso di venire con uno smokey eyes probabilmente”, si è rimproverata. A risolvere a modo suo la situazione ci ha pensato però la padrona di casa, che ha chiesto ai suoi assistenti un cotton fioc e, dopo averlo inumidito con la sua stessa saliva, lo ha usato per pulire l’occhio dell’amica.

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Corona: “numero 1 della tv dopo Belve mi fa ‘ora te lo suca*o'”/ “Mi sparerei se vivessi come lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA