Mara Venier operata ai denti, come sta?/ “Intervento lungo 7 ore, sono gonfia…”

Mara Venier ha subito una lunga operazione ai denti e a spiegare come sta oggi è la stessa conduttrice che si sta riposando a casa, circondata dall’affetto della sua famiglia, per poter tornare al timone di Domenica In già domenica 6 giugno. «Sono gonfia, è stato un intervento lungo di 7 ore» ha raccontato la conduttrice nelle sue Instagram stories informando i fans che l’hanno subito inondata di messaggi d’affetto. A farle compagnia, durante la convalescenza, è il nipotino Claudietto di cui la conduttrice è perdutamente innamorata. Con lei, sul lettone, Claudietto si diverte a giocare con la nonna. Nonostante l’operazione ai denti, a Zia Mara, il sorriso non manca mai e trascorrere il tempo con il nipotino è la miglior cura per tornare in forma il prima possibile.

Sempre positiva e con il sorriso, Mara Venier regala momenti spensierati ai fans che la seguono con tantissimo affetto sui social. Il video in cui si diverte a fare a cuscinate con il nipotino Claudio, nonostante il ghiaccio sulla guancia dopo l’operazione ai denti, ha fatto impazzire i suoi followers. “I nostri pomeriggi d’amore”, si legge nella didascalia che accompagna il post che ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni. “Signora Venier è di una simpatia unica…. Proprio perché è una di noi. La adoro e la stimo tantissimo”, “Il mestiere più bello è fare i nonni”, “Sei una donna da ammirare”, “Questo nipotino ti ha ridato la vita”, scrivono i fans innamorati di Mara Venier in versione nonna.

