Mara Venier, nuovo ruolo a sorpresa: opinionista del GF con la Ventura? Dopo la Rai, pronta a conquistare Mediaset.

Mara Venier non ha partecipato all’ultima presentazione dei Palinsesti Rai, cosa che ha destato non pochi sospetti da parte del pubblico. Subito sono partite le ipotesi su un suo trasferimento in Mediaset e quindi, l’abbandono di Domenica In. Non solo, di recente si parla anche della possibilità che la conduttrice faccia parte del Grande Fratello come opinionista: che lasci davvero Viale Mazzini? Tante sono le voci di una possibile tensione tra lei e l’azienda, ma nulla è ancora stato confermato dalla diretta interessata.

Certo è che molti dei suoi telespettatori vorrebbero rivederla a Mediaset dopo tanto tempo passato in Rai. La sua personalità e il suo carattere potrebbero essere estremamente adatti ad un programma come il Grande Fratello, che richiede opinionisti ma anche capaci di aggiungere quel pepe che serve per generare ascolti. L’ipotesi sulla sua presenza è stata fatta da Davide Maggio, il quale ha risposto ad una domanda su Instagram dove un fan gli ha chiesto chi vedrebbe bene a ‘opinare il GF della Ventura”. Al che ha scritto il nome di Mara Venier.

Mara Venier ospite a Tu Si Que Vales: corteggiamento Mediaset?

E pensare che manca pochissimo al 50mo anniversario di Domenica In, programma storico condotto da Mara Venier. La conduttrice potrebbe restare dunque in casa Rai per festeggiare il grande traguardo, oppure non baderà troppo alle tradizioni e si sposterà a Mediaset accettando i nuovi ruoli proposti. Al momento dobbiamo accontentarci di vedere Zia Mara a Tu Si Que Vales, dove sarà ospite per una puntata. Certo è che insieme a Simona Ventura (che si è mostrata ancora una volta impeccabile all’Isola), Mara Venier starebbe benissimo. Chissà che non ci faccia una bella sorpresa!