Mara Venier, ospiti le danno buca a Domenica In per partita dell’Italia/ “Sgarbati!”

Spiacevole episodio per Mara Venier a Domenica In. Nel corso della puntata del talk show andata in onda ieri, 20 giugno, la conduttrice ha avuto tra gli ospiti anche Nino Frassica e Paola Minaccioni. I due attori hanno presentato il nuovo film in uscita il 24 giugno al cinema School of Mafia ma con loro avrebbe dovuto esserci anche qualche altro attore del cast del film. “So che mi avete portato tutto il cast.. Facciamoli entrare tutti”, ha allora chiesto la conduttrice. In risposta però l’attrice ha dichiarato che non ci sarebbero stati altri ospiti, ammettendo che l’assenza era dovuta all’imminente partita dell’Italia contro cil Galles per gli Europei di calcio.

Mara Venier/ "Vaccini? Gente va rassicurata, ho vinto la paura convincendo me stessa"

Mara Venier infastidita dal gesto degli ospiti assenti

Paola Minaccioni ha dunque spiegato il motivo dell’assenza dei colleghi a Domenica In: “Scusate, ci sono solo io, gli altri hanno avuto un contrattempo che si chiama Italia-Galles, sì la partita degli Europei. Hanno tutti riti propiziatori: la birretta, la pizza..”. Di fronte a queste parole, Mara Venier è però apparsa molto infastidita. Infatti la conduttrice ha poi palesato il dispiacere per il comportamento degli ospiti in diretta, dichiarando: “Sei stata l’unica che ha accettato l’invito allora, ti ringrazio. A me dispiace, non lo trovo garbato, la trovo una sgarberia se si può dire così!“.

