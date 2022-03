Mara Venier parla di Alfonso Signorini/ Cosa pensa del “capo” del Grande Fratello Vip

Mara Venier ha raccontato in un’intervista rilasciata a Chi il momento d’oro che sta vivendo in ambito lavorativo con Domenica In, un programma che conduce da 13 anni, il matrimonio con Nicola Carraro che va a gonfie vele e il ritorno nella sua città natale, Venezia, dopo 7 anni di assenza.

Nel corso dell’intervista, la presentatrice ha commentato la fortunata stagione del programma domenicale confidandosi: “È andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione”. Al momento, infatti, la presenza della donna per la prossima edizione dello show non è ancora stata confermata.

Clarissa Sélassié punita dagli autori del Gf vip?/ L'attacco a Katia Ricciarelli le costa caro...

Mara Venier dà il suo giudizio su Alfonso Signorini

Nel corso dell’intervista Mara Venier ha voluto spendere anche qualche parola sul conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini. I due si conoscono da diverso tempo, quando insieme sono stati opinionisti de L’Isola dei Famosi, di cui la donna ha un grande ricordo: “Eravamo una coppia formidabile”.

Domenica In/ Diretta, Stefano Accorsi in “Vostro onore”: “serie mozzafiato”

Durante l’esperienza all’Isola dei Famosi, Mara Venier ha avuto modo di conoscere Alfonso Signorini e durante l’intervista si è sbilanciata nel dare un suo giudizio al presentatore e al suo modo di condurre il reality, sbilanciandosi: “È di una bravura, è pazzesco, ma io lo sapevo”.

LEGGI ANCHE:

Delia Duran smaschera Alex Belli?/ "Video nel deserto è di un anno fa": lui risponde…

© RIPRODUZIONE RISERVATA