Mara Venier pazza di Zorzi “Amore della zia”/ Lui: “Un sogno che diventa realtà”

È un periodo d’oro per Tommaso Zorzi. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5, l’influencer ha dato il via a quella che è la sua carriera televisiva. È stato scelto come opinionista all’Isola dei Famosi 2021, poi come ospite fisso al Maurizio Costanzo Show e adesso si appresta a dare il via alla sua avventura da conduttore su Mediaset Extra con “Il punto Z”. Ma chissà che in futuro non ci sia un progetto anche con Mara Venier.

Zorzi Vs Elisa Isoardi "Basta finto buonismo"/ "Io come voi? Non avrei vinto il GF"

D’altronde di indizi in merito non mancano. La conduttrice pare essere molto colpita da Zorzi e proprio nelle ultime ore ha condiviso uno scatto insieme a lui, sottolineando di aver acquisito “Un altro nipotino. Amore di zia”, ha comunicato nella didascalia che accompagna la foto pubblicata su Instagram.

Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 4 aprile, Enrico Papi piange per la madre morta

Tommaso Zorzi e Mara Venier ospiti al Maurizio Costanzo Show

Tutti pazzi per Tommaso Zorzi, anche Mara Venier. Ritroveremo d’altronde la conduttrice di Rai 1 e l’influencer nella prossima puntata del Maurizio Costanzo Show, durante la quale si parlerà anche di nonni, come loro hanno anticipato in alcune stories pubblicate su Instagram. “Un sogno che diventa realtà” ha d’altronde sottolineato Tommaso in una storia, sottolineando la gioia di essere al fianco di una conduttrice del suo calibro. La Venier, d’altronde, non ha negato la forte stima nei confronti di questa stella emergente e sicuramente domani, nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show, potrebbero regalarci momenti particolarmente esilaranti.

TOMMASO ZORZI/ "Da giovane frequentavo i ballerini. I capelli? Ritorneranno..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)





© RIPRODUZIONE RISERVATA