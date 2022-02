Mara Venier: “Perché cantanti Sanremo 2022 mi salutano sul palco?”/ “Non ho capito…”

Mara Venier, intervenuta in collegamento telefonico ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di venerdì 4 febbraio 2022, ha confessato, dialogando a distanza con Donatella Rettore, che si trova in albergo: “Sono arrivata ieri, ma ho un mal di schiena incredibile. Il mio viaggio è stato complicato. Siamo tutti con l’incubo del tampone, speriamo di non risultare mai positivi”. Insomma, condizione fisica non ottimale per la presentatrice di “Domenica In”, che però ha svelato di essersi alzata a a ballare ieri sera quando ha ascoltato “Chimica” di Ditonellapiaga e Donatella Rettore.

MARA VENIER: “TUTTI MI SALUTANO, MA PERCHÉ? CREDEVO AKA7EVEN AVESSE UNA ZIA CON IL MIO STESSO NOME”

Mara Venier ha affermato poi che è bellissima, a suo giudizio, la canzone di Michele Bravi, che attende in studio domenica, a Festival terminato. Infine, una battuta, sul FantaSanremo, che sta caratterizzando questa edizione della kermesse canora, con frasi pronunciate all’improvviso sul palco dell’Ariston dagli artisti in gara: “Io non ho capito niente – ha detto Venier –. Quando Aka7even ha detto ‘ciao zia Mara’, ho pensato che avesse una zia che si chiamasse come me. Ancora adesso non ho capito molto, però mi salutano tutti e sono contenta”.

