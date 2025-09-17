Katia Ricciarelli e l'intervista saltata di Katia Ricciarelli a Domenica In: "Non era giusto nei confronti di Pippo Baudo"

Mara Venier torna a parlare dell’intervista saltata di Katia Ricciarelli a Domenica In, con l’ex moglie di Pippo Baudo intervenuta invece nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Una questione che la padrona di casa di Domenica In non è riuscita del tutto a digerire, a maggior ragione dopo che la cantante si è palesata nello studio della Toffanin. Mara Venier è tornata a parlare dell’intervista saltata a Katia Ricciarelli, spiegando i motivi che l’hanno portata a prendere tale decisione a un mese esatto dalla scomparsa di Pippo Baudo:

“Katia Ricciarelli? No, non ci sarà. Voglio molto bene a Katia, l’ho accompagnata alla camera ardente. Non sono dispiaciuta per il fatto che sia andata a Verissimo, ma per le cose che ha detto. Pippo non avrebbe voluto tutto questo”. Niente intervista alla cantante soprano dunque, che però non ha perso occasione per recarsi a Verissimo e la questione ha fatto storcere il naso alla padrona di casa di Domenica In.

Katia Ricciarelli e l’intervista saltata a Domenica In, il commento di Mara Venier

Zia Mara, pronta a riprendere il timone di Domenica In dopo un’estate caratterizzata da diverse polemiche e voci, ha rotto il silenzio riguardo alla mancata intervista di Katia Ricciarelli, che non sarà ospite in segno di rispetto a Pippo Baudo. La presentatrice veneta, ancora salda alla guida di Domenica In, ha deciso di non intervistare l’ex moglie di Pippo Baudo dopo la scomparsa del compianto conduttore. Sarà un’edizione del programma di Rai1 rinnovata, come svelato dalla stessa conduttrice:

“Sarà una Domenica In rinnovata, più corale, in cui avrò alcuni compagni di viaggio, ognuno con un ruolo specifico: cambiare formula, dopo sette edizioni incentrate sulle interviste”