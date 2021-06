Mara Venier “Persa sensibilità a viso e bocca”/ “Incubo per impianto di un dentista”

Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia di un lungo intervento subito da Mara Venier e alcuni hanno pensato che anche Domenica In potesse essere a rischio ma poi tutto è rientrato, almeno fino ad adesso. La conduttrice poco fa ha mostrato la sua foto nel letto di una clinica dopo un lungo intervento e tutto per via di un impianto fatto da un dentista romano che l’ha quasi rovinata. Per adesso Mara Venier non fa nomi e cognomi di questo dottore ma dal suo lungo post su Instagram si evince che saranno i suoi avvocati a procedere per vie legali facendo passare al dentista dei brutti momenti, gli stessi che ha dovuto affrontare la conduttrice. Lei stessa spiega e parla ai suoi fan di quello che ha definito un vero e proprio incubo dovuto proprio a questo impianto fatto lunedì scorso.

Mara Venier racconta di un incubo che sta vivendo a causa dell’impianto di un dentista romano

In particolare, Mara Venier su Instagram spiega: “Sono arrivata alle 9.30 …sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!!!!! Tralascio il resto non è questa la sede..”. A quel punto Mara Venier si è accorta che qualcosa non era andata nel verso giusto e così ha deciso di correre ai ripari recandosi dal “chirurgo MaxilloFacciale Valentini Valentino”. Proprio lui, dopo aver verificato la situazione, l’ha operata venerdì per rimuovere l’impianto che ha causato il danno. A quanto pare proprio oggi la conduttrice di Domenica In dovrà andare di nuovo ad un controllo ma la risoluzione del problema potrebbe essere ancora lontana.

Ecco il post integrale:

