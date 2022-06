Mara Venier piange a Domenica In/ “Io vecchia? Col cavolo che vado in pensione!”

Mara Venier piange a Domenica In: dedica alla collaboratrice Carmela

Mara Venier aveva promesso di non piangere in apertura dell’ultima puntata di Domenica In, ma alla fine non è riuscita a mantenere la parola data. Proprio nel finale di puntata, la conduttrice ha voluto fare i suoi doverosi ringraziamenti ma non è riuscita a trattenere le lacrime quando si è trattato di ricordare la sua collaboratrice Carmela Fiorentino, storica “gobbista” di tanti programmi Rai, e particolarmente legata a Mara Venier: “Carmela questo successo è anche per te, e lo dico io ma lo diciamo tutti noi, Carmela ci manchi tanto, ovunque tu sia, sempre presente!”.

Mara Venier ha poi voluto rivolgere i suoi sentiti ringraziamenti al direttore di Rai1, Stefano Coletta definendola “la persona che più mi è stata vicina in questi anni”. “Mi è stato vicino sempre con discrezione senza mai impormi nulla”, ha aggiunto. Quindi un ringraziamento speciale anche al “nostro ad perché io davvero ho lavorato in piena libertà ed è la cosa più bella”. A proposito di questo la padrona di casa di Domenica In, che si appresta a tornare dalla prossima stagione tv, ha aggiunto: “Questo è un programma libero, nessuno ci ha mai detto ‘questo no e questo sì’. Ho lavorato in piena libertà grazie a Stefano Coletta il mio direttore e grazie al vice direttore. Noi non ci dobbiamo perdere”, ha proseguito commossa.

La lista dei ringraziamenti finali da parte di Mara Venier in chiusura di stagione di Domenica In è stata estremamente lunga: dall’intera produzione al capo progetto, “che mi è stata vicina come una sorella”. E poi la parte fondamentale, il pubblico, “perché senza il pubblico dove andiamo noi?”.

Mara Venier poi, facendosi seria, ha voluto fare un discorso replicando alle critiche ricevute: “è vero, io non sono giovanissima, ho avuto nella vita gioia e dolori e ho una certa età. Qualcuno quando vuole ferirmi mi dice ‘vai in pensione’, ‘sei vecchia’. Io credo che non ci sia un’età quando si fa questo mestiere”, ha proseguito, “Io smetterò, ma solo quando voi pubblico non mi seguirete più. Col cavolo che vado in pensione!”, ha esclamato convinta, prima di ringraziare tutti i numerosi ospiti che hanno reso la stagione di Domenica In super fortunata. “Grazie a tutti ma ancora una volta voglio dire, grazie a voi pubblico”, ha chiosato prima di abbracciare i suoi collaboratori sulle note di “Eh… già” di Vasco Rossi e lasciarsi andare alla commozione.

