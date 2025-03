Un’atmosfera particolarmente toccante si è abbattuta oggi su Domenica In, protagonista anche la padrona di casa: Mara Venier. In studio la conduttrice ha accolto un suo grande amico e icona della musica italiana, Sandro Giacobbe, alle prese da diverso tempo con un tortuoso calvario della malattia. Con lui anche la moglie Marina Peroni e, insieme, hanno raccontato di come con il sorriso stiano affrontando insieme questa battaglia senza farsi prendere dallo sconforto e dalle paure.

Il racconto della malattia di Sandro Giacobbe ha scosso non poco Mara Venier, con gli occhi lucidi dall’inizio alla fine dell’intervista. Sono state proprio le parole del cantautore ha suscitare però un pianto improvviso della conduttrice che in quel momento non è riuscita più a trattenersi, segno di un momento delicato anche nella sua vita. Anche il marito, Nicola Carraro, lotta contro la malattia: in particolare da qualche settimana vive una fase più acuta della patologia polmonare che lo attanaglia da tempo. Sandro Giacobbe ha dunque deciso di mandargli un affettuoso saluto.

Mara Venier commossa a Domenica In da Sandro Giacobbe: “Voglio salutare tuo marito Nicola…”

Al saluto di Sandro Giacobbe, Mara Venier è crollata nel pianto; occhi pieni di lacrime pensando al marito Nicola Carraro. La malattia polmonare sta mettendo a dura prova il produttore e marito della conduttrice ed il momento, si evince, è particolarmente delicato. “Mi avete fatto un trappolone…”, afferma Mara Venier tra le lacrime dopo l’abbraccio di Marina Peroni – moglie di Sandro Giacobbe – che poco prima le aveva detto: “Mara, tu ci capisci e ti capisco anche io”. Un chiaro riferimento all’esperienza comune, ovvero il calvario della malattia del proprio marito che per entrambe è vissuto con totale amore e voglia di non lasciarsi andare al peso delle paure. Un aspetto testimoniato dalle parole di Mara Venier in chiusura di intervista al cantante: “L’ironia ci salva la vita”.