Mara Venier piange a Italia Si/ “Passerà questo momento, dopo saremo tutti migliori”

Mara Venier interviene in diretta durante la puntata speciale di “Italia Si” condotta da Marco Liorni al posto della sua “Domenica In”. La regina della domenica di Raiuno, infatti, ha dovuto rinunciare alla messa in onda del suo salotto televisivo sospeso a sorpresa per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. La diffusione del Covid 19 continua a far preoccupare l’Italia e il resto del mondo: crescono i contati e i decessi, ma la conduttrice ha voluto inviare un messaggio di speranza ai milioni di telespettatori collegati su Raiuno. “Non avrei mai pensato di iniziare una puntata da casa mia. L’emergenza coronavirus ha fatto sospendere Domenica In momentaneamente. Questo è un momento davvero drammatico” ha detto la Venier in diretta tramite smartphone dalla sua abitazione di Roma dove sta trascorrendo questi giorni di quarantena in compagnia del marito Nicola Carraro. La conduttrice ha raccontato di essere dedicata alla cucina e ai fornelli in questi giorni di isolamento forzato come richiesto dal Governo per cercare di evitare la diffusione del contagio.

Mara Venier: “Coronavirus: questo è un momento davvero drammatico”

Nonostante la sospensione della sua Domenica In, Mara Venier ha voluto essere ugualmente presente in video nella puntata speciale di Italia Si condotta da Marco Liorni e pensata per regalare ai telespettatori un pomeriggio all’insegna delle spensieratezza. In collegamento, infatti, tantissimi personaggi della Rai: dalla Venier ad Antonella Clerici, da Carlo Conti a Fiorello. E ancora: Mauro Coruzzi, Caterina Balivo, Amadeus e tanti altri. Proprio Mauro Coruzzi ha fatto commuovere la conduttrice dicendo: “sono sicuro che con la tua allegria e verità riuscirai a tornare la regina della domenica”. Allora la Venier si è commossa fino alle lacrime per le bellissime parole di Platinette: “sono sicura che passerà questo momento. Credo che dopo saremo tutti migliori”. Non solo, la zia Mara ha rivelato anche a sorpresa, parlando proprio della sospensione della sua Domenica In: “avrei voluto essere lì con la mia Domenica In che dall’anno scorso continua a regalare tanto effetto”.

