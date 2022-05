Mara Venier piange con Gigi D’Alessio a Domenica In Show/ “La canzone di mia madre…”

Non sono mancati i momenti di commozione per Mara Venier a Domenica In Show. La conduttrice era intenta con Alessia Marcuzzi ad ascoltare Gigi D’Alessio al piano quando è stata sopraffatta dalle lacrime. Tutta colpa di “Indifferentemente“, la canzone che l’artista partenopeo stava suonando e cantando. Alessia Marcuzzi ha subito notato gli occhi lucidi dell’amica, ma anche del cantante. «So quanto è affezionata a questa canzone, era la canzone che le cantava la mamma», ha raccontato Gigi D’Alessio. «Ti conosce bene», ha commentato Alessia Marcuzzi.

L’emozione di Mara Venier e Gigi D’Alessio per le loro mamme…

«Era la canzone preferita di mia madre, quando la sento… e va bene…», ha detto Mara Venier senza riuscire a finire la frase per la commozione che tornava. «L’ho capito dai tuoi occhi», ha detto Alessia Marcuzzi rivolgendosi a Gigi D’Alessio. Anche l’artista partenopeo, suonandola, si era commosso. «Ah, le nostre mamme…», si è limitato a dire l’artista. «Eh, l’ho capito da come vi siete guardati», ha spiegato Alessia Marcuzzi. Poi però la padrona di casa ha lasciato andare via la malinconia ed è tornata a sorridere con i suoi amici. Ma emozionante è stato anche il momento in cui ha ricordato i suoi inizi, ricordando ad esempio l’aiuto ricevuto da Renzo Arbore.

