Mara Venier piange in diretta per il nipote Giulio/ “Non vederlo è devastante”

Mara Venier si è commossa nell’ultima puntata di Domenica In andata in onda nel giorno della Santa Pasqua. La zia Mara in apertura ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del nipotino Claudio. Un semplice video di auguri di “Buona Pasqua” che ha fatto letteralmente crollare la conduttrice televisiva che da settimane non abbraccia il suo nipotino per via della quarantena legata all’emergenza sanitaria da Coronavirus. La Venier non ha fatto mai mistero di essere molto spaventata dalla diffusione del Covid-19 al punto di ammettere in diverse occasioni “ho molta paura”. La sorpresa del piccolo Claudio, chiamato Iaio dai nonni, ha fatto scoppiare in lacrime la conduttrice che non se l’aspettava minimamente e che in studio si è scusata con il pubblico dicendo: “scusate, io credo che in questo momento tutti i nonni e le nonne mi possono capire. Per noi è davvero doloroso non poter vedere i nostri nipoti”. Dopo le scuse in diretta, la zia Mara ha postato sui sui social un breve filmato della video – sorpresa accompagnato dalla didascalia “oggi non ce l’ho fatta – ha spiegato su Instagram – non mi aspettavo questa bella sorpresa. Siamo tutti più fragili e non vedere i nostri nipoti è devastante. Buona Pasqua a tutti e scusate”.

Mara Venier: “la nascita del nipotino Claudio? Una magia”

Un rapporto speciale quello tra la “zia” Mara Venier e il nipotino Claudio, figlio del secondogenito Paolo Capponi. La sorpresa del nipotino Claudietto oltre ad emozionare la zia Mara in diretta a Domenica In ha commosso anche il pubblico del salotto televisivo di Raiuno considerando i tantissimi commenti di affetto postati dagli amici, colleghi e fan su Instagram. “Forza tesoro mio, tutto passerà ogni male il tempo porta via, torneremo ad abbracciare tutti” scrive Sal Da Vinci, mentre in tanti come Elisabetta Gregoraci hanno commentato con una emoticon a forma di cuore. Un fan poi ha scritto: “Scusate di cosa….Sei semplicemente TU….Più vera che mai….E CI PIACI PROPRIO PER QUESTO….”. Non è un segreto che la nascita del piccolo Claudio ha aiutato la Venier a riavvicinarsi anche al figlio Paolo Capponi nato dalla relazione con Pier Paolo Capponi. A raccontarlo la stessa Mara dalle pagine del settimanale Chi: “il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 12 Apr 2020 alle ore 11:55 PDT





