Mara Venier piange in diretta per Pier Francesco Forleo/ “Hai portato gioia e amore”

La puntata odierna di Domenica In, l’ultima per questa stagione, si è aperta nel silenzio dello studio, con Mara Venier in piedi, triste, nel centro del suo salotto. Rivolgendosi alla telecamera, la conduttrice ha voluto dedicare un accorato ricordo, in lacrime, a Pier Francesco Forleo, dirigente Rai chiamato “il Principe gentile”, ma anche genero di Mara, scomparso due giorni fa a 62 anni, lasciando un grande vuoto tanto in Rai, quanto nella sua famiglia, che vede la celebre conduttrice tra i membri più vicini. Un momento difficile per Mara Venier, che fatica quasi a scandire le parole per ricordare l’amato genero, Pier Francesco Forleo, sul quale le parole non saranno mai troppe o sufficienti.

Mara Venier in lacrime ricorda Pier Francesco Forleo

Ed insomma, Mara Venier non poteva che dedicare un saluto ed un ricordo a Pier Francesco Forleo, morto appena due giorni fa. Nato nel 1962, dal 1997 era entrato in Rai, dove si era pian piano distinto, riuscendo a nel 2015 a direttore della Direzione Diritti Sportivi e membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell’Uer. Non solo dirigente, ma anche genero di “zia” Mara, dopo il matrimonio felice e sereno con la figlia della famosissima conduttrice.

Quasi in lacrime, Mara Venier ha aperto la diretta di Domenica In con la ferma volontà di salutare, per l’ultima volta Pier Francesco Forleo. “È stato un importante dirigente di questa azienda”, ha detto in diretta su Rai 1, “la Rai, che tutti noi amiamo tantissimo. Lui la amava molto. Si occupava di sport, ma per me era solo il mio genero, io la suocera. Mi ha sempre chiamata così, per 18 anni, suocera. Non posso fare a meno, e sapete che il mio rapporto con voi pubblico è di sincerità ed onestà, e non posso non ricordare chi ha portato solo gioia e amore nella mia famiglia per 18 anni. Mi mancherai tantissimo”, e qui la commozione di Mara Venier che ricorda il genero Pier Francesco Forleo si fa palpabile, “ci mancherai tantissimo”.

