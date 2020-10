Mara Venier piange per Gianni Dei a Domenica In/ Video “Amico del cuore, mi mancherà”

Mara Venier piange per la morte di Gianni Dei a Domenica In. Dopo aver ricordato l’attore sui social, la celebre conduttrice gli ha dedicato lo spazio conclusivo della sua trasmissione, quello dedicato ai saluti. Ma non è riuscita a trattenere le lacrime per la commozione, anche perché la settimana prima lo aveva salutato augurandogli di riprendersi presto, cosa che purtroppo non è avvenuta. Il 19 ottobre, infatti, Gianni Dei si è spento all’età di 79 anni. “Domenica scorsa avevo salutato il mio amico Gianni. Pensavo lui mi stesse guardando e ho cercato di fargli coraggio”, ha esordito Mara Venier visibilmente emozionata per quello che stava per dire. “Lui non mi stava guardando e lunedì mattina se ne è andato. Lo voglio ricordare così”, ha aggiunto Mara Venier prima di far mandare in onda il filmato con le immagini più importanti della carriera dell’attore e suo amico. Lo ha fatto però con la voce comprensibilmente rotta dall’emozione.

MARA VENIER PIANGE RICORDANDO GIANNI DEI

Mara Venier ha condiviso poi sui social proprio le immagini del suo ricordo in diretta a Domenica In. Si vede proprio il filmato dei successi di Gianni Dei. I due erano amici da oltre 30 anni ed era stata proprio la conduttrice sui social a dare notizia del decesso dell’attore con un post su Instagram. “Gianni è stato il mio amico del cuore per 35 anni e mi mancherà tantissimo. Voglio mandare un abbraccio con tutto il mio amore ad Alberto Lucci, che è stato il suo meraviglioso compagno per 54 anni”, ha poi aggiunto Mara Venier prima di lasciarsi andare alle lacrime ricordando quel legame che andava ben oltre l’amicizia. Un legame fraterno tra i due.Nel frattempo la band del programma ha cominciato a suonare “Ti ricorderai di me”, proprio uno dei successi dell’artista che ebbe anche una carriera musicale. Sui social poi i suoi fan le hanno espresso tutta la loro vicinanza per la grave perdita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 25 Ott 2020 alle ore 11:38 PDT





