Mara Venier piange per Maurizio Costanzo a Domenica In/ “Avevo l’epatite, lui…”

Mara Venier, conduttrice di “Domenica In”, con la voce a tratti rotta dal pianto e gli occhi rossi e gonfi di lacrime, ha aperto la puntata del suo programma quest’oggi, 26 febbraio 2023, con il ricordo di Maurizio Costanzo. Il giornalista, morto all’età di 84 anni, è stato salutato dal pubblico presente nello studio televisivo con una standing ovation prolungata e accompagnata da un applauso che sembrava non avere mai fine. È stata poi Mara Venier a interrompere quel momento, condividendo con gli spettatori l’aneddoto legato al suo primo incontro con Maurizio Costanzo.

MARA VENIER COMMOSSA RICORDA MAURIZIO COSTANZO: “MI AIUTÒ IN UN MOMENTO DIFFICILE”

In particolare, a “Domenica In”, Mara Venier ha detto: “Non ricordo quando fisicamente ho conosciuto Maurizio Costanzo. Avevo 20 anni, mi ero presa un’epatite virale e la persona che stava con me aveva paura che la contagiassi. Mi lasciò sola a casa per 50 giorni, c’era solo un amico medico che veniva a farmi delle flebo. Non avevo la televisione in casa. Avevo solo una radiolina e l’unica compagnia in quel periodo – nel quale ho scoperto cosa fosse la solitudine – era la voce di Maurizio Costanzo. Mi ha fatto una grande compagnia: dopo qualche anno ci siamo incontrati di persona e da allora non ci siamo più lasciati”.

