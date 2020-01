Mara Venier/ “Più di quello che ho vissuto non posso chiedere” (Domenica In)

Mara Venier torna oggi pomeriggio nel salotto di Domenica In dopo aver salutato un 2019 ricco di successi. Reduce da un percorso fortemente in salita, lievemente ostacolato dagli ascolti non brillanti de La porta dei sogni, la signora della domenica si racconta su La Freccia, dove ripercorre i motivi delle sue recenti scelte lavorative. “È stato un grande anno”, spiega la conduttrice tra le pagine del giornale; “dal punto di vista professionale, poi, totalmente inaspettato. Mi sono arrivati tra le mani tanti progetti ai quali non ho saputo resistere”. Fondamentale, nel suo successo, l’affetto incessante del pubblico italiano, che vede lei una di famiglia e continua a premiarla settimana dopo settimana: “(il pubblico, ndr) non mi ha mai abbandonata”, spiega Mara Venier. “Un’ondata di amore si è palesata con Domenica in che, in questa stagione, è andata meglio dell’anno scorso”.

MARA VENIER “NON VOLEVO FARE L’ATTRICE NÉ LA TV”

Da qualche settimana, Mara Venier prova a replicare il successo della domenica pomeriggio di Rai 1 cercando di realizzare i sogni dei telespettatori; lei che di sogni ne ha già realizzati molti. “Ho avuto tanto – spiega infatti la conduttrice a La Freccia Magazine – La mia vita è stata incredibile, sono partita da Mestre, dalle case dei ferrovieri. La mia – aggiunge – era una famiglia molto umile, modesta, con papà ferroviere. A 16 anni mi innamoro di un bellissimo ragazzo di Venezia che voleva fare l’attore, mi sposo a 16 anni e mezzo. Lui – ricorda la Venier – va a Roma per inseguire il suo sogno e pure io, per inseguire lui”; ma è l’impatto con la Città Eterna a colpirla nel profondo: “Non mi sono più mossa, non avevo nessuna ambizione, non volevo fare l’attrice, non volevo fare la televisione, non avevo sogni. Sono sempre stata – svela la conduttrice – molto concreta, con la testa sulle spalle”.

MARA VENIER “PER OGNI AMORE UN CAMBIAMENTO RADICALE”

Dopo aver raggiunto la Capitale, Mara Venier ha deciso di aprire un negozio di vestiti usati “per poter sbarcare il lunario”; ma da quando era semplicemente una ragazza senza nessuna ambizione cinematografica né televisiva, a oggi che è considerata una delle conduttrici più amate della tv, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e, guardando indietro, non può che ritenersi soddisfatta: “Ho avuto sette, otto, nove vite diverse. Amori diversi e, per ogni amore, un cambiamento radicale. Dal punto di vista professionale – aggiunge la conduttrice – più di quello che ho vissuto non posso chiedere. Tutto mi è arrivato casualmente, senza mai cercarlo”. Oggi, infatti, la sua vita ha raggiunto un equilibrio molto importante anche dal punto di vista sentimentale: “Vorrei che tutto rimanesse così. La mia paura – spiega la Venier – è quella di staccarmi dalle persone che amo. So che è irrealizzabile – conclude – ma il mio sogno è tenere le persone che amo sempre vicine a me”.



