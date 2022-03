Mara Venier punge Stefano De Martino su Belen: “Altro figlio?”/ “Se può Berlusconi c’è tempo…”

Mara Venier ha punzecchiato Stefano De Martino su Belen e lui ha risposto chiamando in causa Berlusconi. Se da questa ricostruzione vi sembra di non aver capito molto di quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 27 marzo 2022, nello studio televisivo di “Domenica In”, vi promettiamo che nelle prossime righe chiariremo ogni aspetto. I fatti: il conduttore di “Bar Stella” è intervenuto nel salotto di zia Mara in qualità di ospite e, nel corso della chiacchierata, quest’ultima ha provato a sondare il terreno circa il presunto ritorno di fiamma fra l’ex ballerino di “Amici” e Belen Rodriguez.

Santiago De Martino, figlio Stefano e Belen Rodriguez/ “Amore imprescindibile!”

In particolare, quando a Stefano De Martino è stata mostrata una foto di suo figlio Santiago e di Belen, Mara Venier ha colto la palla al balzo, dicendo: “Ciao Belen, un bacione! Non la vedo da tanto… E tu? Non la vedi da tanto?“. Una domanda evidentemente orientata a comprendere quale sia la situazione sentimentale tra i due ex coniugi, con De Martino che ha glissato sull’argomento: “La vedo spessissimo”.

Stefano De Martino/ “Nella danza non facevo la differenza, morte di nonno rimossa…”

STEFANO DE MARTINO, BATTUTA SU BERLUSCONI DA MARA VENIER: “C’È GENTE CHE FA FIGLI IN ETÀ…”

A quel punto, Mara Venier ha chiesto a Stefano De Martino se abbia voglia di diventare ancora papà. Lui ha replicato così: “Sì, ma a volte, avendo un rapporto così speciale con Santiago, penso che mi dispiacerebbe rompere questo equilibrio. Però, mi piacerebbe. Ho ancora tempo comunque”. È stato allora che la battuta su Silvio Berlusconi ha preso forma: “Hai letto le notizie? C’è gente che fa figli anche in età…”, ha asserito, sorridendo, Stefano De Martino. Zia Mara è subito intervenuta per fare chiarezza: “No no, è stata smentita quella notizia, Berlusconi non aspetta un figlio”.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme/ "Evviva i cambiamenti"

Dopodiché, la Venier è tornata alla carica su Belen: “Stefano, non ti voglio fare alcuna domanda perché sono momenti delicati e privati che riguardano te e la persona… persona … Non ho nemmeno fatto il nome…”. Stefano ha compreso l’intento di Mara e si è limitato alla seguente chiosa: “Come va la mia vita? Sono molto sereno, felice e contento di stare con… te, oggi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA