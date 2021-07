Mara Venier replica a Jerry Calà/ “Io donna più importante? Mi ha riempita di corna!”

Jerry Calà ha celebrato i suoi 70 anni all’Arena di Verona con uno spettacolo al quale non sono mancati gli amici più cari. Tra questi anche Mara Venier, sua storica compagna la cui storia d’amore finì però non benissimo. Di recente il celebre attore ha rilasciato un’intervista a FqMagazine in cui, oltre a parlare della sua carriera, ha ricordato gli anni con la Venier, ammettendo che “io credo che la donna più bella e importante della mia vita sia stata Mara”. Una dichiarazione d’amore che, in occasione dello spettacolo all’Arena di Verona, è stata fatta presente proprio alla Venier dal giornalista di FqMagazine che ha dunque chiesto una replica alla diretta interessata. La risposta della conduttrice? Eccola: “Io la donna più importante della sua vita? Mi ha riempita di corna, ma che stai a dì!”, ed è dunque andata via ridendo.

Settantanni e tanti di carriera per Jerry Calà che, nel corso della sua intervista, ha ammesso di non aver però mai vissuto un momento così buio da pensare di mollare tutto. “No, perché nel nostro lavoro lo sai, gli esami non finiscono mai. Momenti alti e momenti bassi. – ha ammesso l’attore, per poi aggiungere – Per chi come me proviene da una generazione di attori che questo lavoro lo hanno studiato e praticato sul campo con tanta gavetta, cabaret, teatrini, locali, alla fine si sa fare un po’ tutto: se va male un film vai a fare serate, per dire. Momenti di abbattimenti vero mai avuti.”, ha dunque chiarito. Ad oggi, infatti, sono ben 50 i suoi anni di carriera.

