La puntata odierna di Domenica In è stata una vera e propria celebrazione della musica italiana, quanto mai pertinente non solo per il valore dei presenti ma anche per l’imminente inizio del Festival di Sanremo 2025. Tra gli ospiti anche Alberto Bertoli, figlio d’arte e talentuoso cantautore; proprio con il papà, il compianto Pierangelo Bertoli, ha dato avvio al suo sogno condividendo appunto la passione per la musica.

Chiamato in causa da Mara Venier, Alberto Bertoli ha ricordato quasi commosso il papà – Pierangelo Bertoli – con un aneddoto decisamente significativo nel merito dell’amore del compianto cantautore per la famiglia. “Mi ricordo di un’intervista dopo il Festival di Sanremo dove gli chiesero se sarebbe tornato anche alte volte e lui rispose che in quel momento il suo unico pensiero era tornare a casa dai suoi figli…”.

Alberto Bertoli a Domenica In: “Non me ne vogliano i presenti…”

Si aggiunge poi anche Mara Venier nel ricordare in maniera toccante Pierangelo Bertoli – papà di Alberto Bertoli – tra gli ospiti di oggi a Domenica In – sottolineando la sua spiccata preferenza per il compianto cantautore. “Amavo immensamente il tuo papà, c’è questa canzone che per me è un inno… ‘A muso duro’”. Prima di cimentarsi in quello che è tra i brani più rappresentativi di Pierangelo Bertoli, il figlio ha fatto eco alle parole della conduttrice: “Non me ne vogliano i presenti in studio ma penso che questa sia la canzone più bella che abbia mai ascoltato…”. Il toccante ricordo per il compianto cantautore prosegue poi nel modo più toccante e artistico, ovvero veicolato dalla voce di suo figlio, Alberto Bertoli, che intona proprio ‘A muso duro’ in maniera non solo magistrale ma soprattutto empatica.