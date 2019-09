Mara Venier risponde a Barbara d’Urso/ “Nuovo studio di Pomeriggio5”: la Rai rilancia

Le vacanze per le note conduttrici di Mediaset e Rai sono ormai finite. Sono iniziate da qualche giorno, invece, le prove per le trasmissioni che ci accompagneranno a partire dalla prossima settimana. In particolare, tra i primi ad essere tornati in studio ci sono Barbara d’Urso e Mara Venier. Entrambe si preparano ad una nuova e ricca stagione televisiva e alla sfida di ascolti che ha appassionato il pubblico nel corso dell’ultimo anno. La D’Urso ha già iniziato a stuzzicare la curiosità dei suoi telespettatori, mostrando in anteprima sui suoi canali social il nuovo studio del suo Pomeriggio 5. “Eccolo!” ha scritto su Twitter Carmelita, postando uno scatto dello studio che ritroveremo su Canale 5 a partire da lunedì 9 settembre alla solita ora.

Mara Venier presenta il nuovo studio di Domenica In

Sono passate solo poche ore da questo scatto che ecco apparire tra le storie di Instagram di Mara Venier delle immagini che sembrano essere la chiara risposta a quelle postate da Barbara d’Urso. Anche la conduttrice di Domenica In ha deciso di mostrare al pubblico il nuovo studio della Rai in cui, da domenica prossima, presenterà la nuova edizione. Le battute non mancano mentre la Venier è chiaramente immersa nelle prove di quella che sarà la prima puntata di Domenica In. Una sfida, quella tra d’Urso e Venier, che si accende dunque sin da subito e che alimenta l’attesa dei pubblico a casa. Cosa ci riserverà questa nuova stagione televisiva? Le premesse, di certo, sono ottime!





© RIPRODUZIONE RISERVATA