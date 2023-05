Mara Venier: “Ritirarmi? Ci penso quasi ogni giorno”/ “Liti con mio marito Nicola? Quando succede lui…”

Mara Venier si racconta: “Domenica In? È molto difficile dare sempre qualità al pubblico”

Mara Venier ha concesso una lunga intervista a il Messaggero, durante la quale ha affrontato molti argomenti, dalla TV alla sfera privata. Fiera della sua Domenica In, Mara ha però raccontato che non è semplice portare in scena un programma sempre di alta qualità, soprattutto dopo tante edizioni: “È molto difficile dare sempre qualità al pubblico. In un programma popolare come Domenica in, 40 puntate, è complicato cercare di dare l’eccellenza a chi crede in me. Questa è la mia 14ma Domenica In, un record – Baudo ne ha fatte 13 – per cui sento il dovere di dare al pubblico quello che si aspetta. Invece la cosa più facile è andare in onda, mi diverto. La diretta mi piace.”

Per Mara Venier il successo ha però anche lati negativi: “Non sai mai se le persone che stanno vicino a te è perché ti vogliono bene, oppure perché hai successo e magari in qualche maniera ti possono usare”, ha spiegato la conduttrice.

Ma cosa fa Mara Venier quando non è in TV? “Pulisco casa e cerco di stare con i miei nipoti, che sono l’essenza della felicità”, ha ammesso. Poi, addentrandosi nel privato, ha anche parlato del rapporto col marito Nicola Carraro: “Io come carattere dico sempre quello che penso, non riesco a mediare e questo porta a dei contrasti. Con mio marito non litigo mai perché lui ogni volta che io comincio a discutere si mette a ridere per cui mi smonta automaticamente. Non amo litigare, quando ho una discussione con i miei figli poi la notte non dormo.”

Mara Venier parla poi di dolori che ‘l’hanno trafitta’, uno su tutti: “La perdita di mia madre”. E quando le si chiede se abbia mai pensato di ‘tirare i remi in barca’, e dunque ritirarsi dalla TV, questa è la sua risposta: “Quasi ogni giorno”.

