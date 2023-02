Mara Venier rivelazione choc/ “Forse dovrei smettere di condurre Domenica in”

Mara Venier decisa a lasciare Domenica in? La verità della conduttrice

Mara Venier conduce ormai da molti anni Domenica in, e anche con un notevole successo. In passato la conduttrice ha pensato di lasciare il timone del noto programma, ma la passione per il suo lavoro e la voglia di sperimentare l’hanno sempre convinta a rimanere. Ai microfoni di Di Più, però, sembra che la “zia Mara” stia pensando seriamente di abbandonare lo show.

La presentatrice dichiara: “Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno“. Insomma, questa volta potrebbe essere vero che Mara Venier dica addio al programma. Al momento, però, non c’è nulla di sicuro e la conduttrice andrà in onda come al solito tutte le domeniche. Come mai, però, “zia Mara” ha maturato questa idea proprio in questo momento storico?

Mara Venier: “Mio marito mi rinfaccia che lavoro tanto”

Mara Venier è il volto indiscusso di Domenica in; con lei il programma ha sempre fatto il pieno di ascolti, ma ora potrebbe cambiare tutto. La conduttrice potrebbe decidere di lasciare lo show domenicale in modo definitivo e, a spingerla a maturare questa idea sarebbe stato il marito: Nicola Carraro.

Ai microfoni del settimanale Di Più, “zia Mara” ha svelato: “L’unica cosa che mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare ‘Ha ragione Nicola’, forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda”. Dunque, la presentatrice abbandonerà davvero il programma? Al momento non è dato sapere, ma la decisione è in corso.

