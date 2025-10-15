Mara Venier rompe il silenzio sul caso Gabriele Corsi assente a Domenica In: "Detto di tutto, ecco la mia verità", duro sfogo

Alla conduzione di Domenica In continua ad esserci Mara Venier affiancata quest’anno da Teo Mammuccari, Enzo Micci e Tommaso Cerno. Durante la presentazione dei palinsesti Rai, tuttavia al suo fianco come co-conduttore di Domenica In era stato annunciato Gabriele Corsi ma poi il suo nome è sparito. Da allora sono partiti i rumor ed è scoppiato un vero proprio caso sull’assenza di Gabriele Corsi a Domenica In. Si è detto e scritto di tutto, che il conduttore avrebbe rifiutato per motivi economici, poi smentito dallo stesso, e che dietro il suo allontanamento ci fosse lo zampino di Mara Venier.

La conduttrice in questi mesi non è intervenuta sulla questione ma oggi, in un lunga intervista concessa a Chi ha rotto il silenzio rivelando la sua verità. Mara Venier ha spiegato perché Gabriele Corsi non è a Domenica In e cos’è accaduto: “Fino a qui non ho proferito parola, mentre sulla questione si è detto di tutto. La verità è semplice” ha premesso la Venier e poi ha aggiunto nel dettaglio: “Sono d’accordo nel condividere la conduzione, ma non me la sentivo di fare il gioco musicale, così avevo chiesto di finire alle 15 o alle 15.30. Anche e soprattutto per prendere il treno per Milano e andare da mio marito Nicola, che non stava affatto bene.”



Mara Venier sbotta contro le critiche sul ‘caso’ Gabriele Corsi a Domenica In: “Non è vero che non volevo dividere la scena”

È un fiume in piena Mara Venier contro le critiche e le illazioni che l’hanno investita per ‘il caso’ di Gabriele Corsi fuori da Domenica In: “Già, facevo un passo indietro e il mio era un atto di generosità e d’amore. Ma a volte l’amore non fa rumore. E così si riempiono i silenzi con le parole sbagliate. Mi hanno raccontata come quella che non voleva dividere la scena, che voleva stare da sola. Non è vero. E lo dico qui, perché ‘Chi’ è il posto dove posso dire le cose come stanno: volevo solo esserci, a modo mio, con limpidezza. Non devo dimostrare più niente a nessuno. Mi diverto, rido, mi godo le persone che amo”.