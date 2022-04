Mara Venier salta puntata Domenica In?/ Video: “Sono senza voce, non so come farò”

MARA VENIER QUASI AFONA: DOMENICA IN A RISCHIO?

Mara Venier a rischio per Domenica In? La conduttrice si è svegliata senza voce. Lo ha rivelato lei stessa sui social, mostrandosi questa mattina quasi afona. Con un filo di voce è riuscita a spiegare ai fan le sue condizioni. L’occasione era importante anche per fare gli auguri di Buona Pasqua ai suoi fan, che avrà modo di estendere a tutti nel corso della puntata di domani di Domenica In, in diretta tv. Ma visto che ha costruito un legame ormai diretto sui social con chi la segue, consolidando il rapporto con i fan, ha preferito giocare di anticipo, rivelando anche questo incidente di percorso che comunque non dovrebbe pregiudicare la sua presenza.

Mara Venier e "il fischio erotico di Jovanotti"/ "Se lo facessero a me..."

La conduttrice non ha fatto minimamente riferimento a questa eventualità, motivo per il quale non c’è motivo al momento di pensare che possa saltare la sua presenza alla conduzione del programma nel giorno di Pasqua. Eventualmente potrebbe escogitare una soluzione con la sua squadra, del resto ha già avuto modo di dimostrare che niente può abbatterla.

Lillo e Greg, Domenica In/ Mara Venier gioca con Lillo: "Ti trovo molto sexy"

MARA VENIER “NON SO COME FARÒ A DOMENICA IN…”

“Sono completamente senza voce. Speriamo che domani la voce torni”, ha raccontato Mara Venier ai suoi fan via Instagram. La conduttrice non ha nascosto un po’ di preoccupazione per questa disavventura: “Non so come farò a fare Domenica In”. Dunque, ha spiegato che “questo è il massimo della mia voce oggi, speriamo bene”. Poi appunto ha fatto gli auguri di Pasqua e promesso che da quel momento in poi non avrebbe più parlato proprio per preservare quel po’ di voce rimasta. Infatti, ha già cominciato una cura per riuscire a recuperare in fretta la voce, quindi usarla il meno possibile fondamentale per riuscire ad andare normalmente in onda domani al timore di Domenica In. Nelle ultime ore ha anche pubblicato alcuni video delle prove della puntata di domani in cui appare un suo cartonato, evidentemente perché le ha saltate (ma del resto con la sua esperienza non ne ha bisogno). “Vedrai che passerà tutto, ti aspettiamo qua domani”, le ha detto Mirko Casadei. Invece Al Bano Carrisi le ha dedicato una canzone.

DON ANTONIO MAZZI, CHI E'?/ "Fare Messa con pane e vino in mezzo alla Chiesa"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)













© RIPRODUZIONE RISERVATA