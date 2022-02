Mara Venier, San Valentino con Michele Bravi e Fabrizio Moro/ “Facciamo il triangolo”

Simpatico siparietto, oggi, a Domenica In nel corso dell’ospitata di Fabrizio Moro. Durante la puntata odierna, la conduttrice Mara Venier ha domandato a diversi suoi ospiti come e soprattutto con chi trascorreranno la giornata di domani dedicata a San Valentino, la festa degli innamorati per eccellenza. Anche in occasione dell’ospitata del cantante Fabrizio Moro non poteva mancare la domanda di rito precedentemente già posta ad altri suoi ospiti tra cui anche Michele Bravi.

“Domani è San Valentino, con chi lo passi?”, ha chiesto Mara Venier al suo ospite, il quale è sembrato confuso sulle date: “Ci andiamo a mangiare una pizza?”, ha proposto l’artista. “Io e te? C’è già Michele Bravi che mi ha invitato…”, ha replicato Mara dando vita ad uno sketch involontario. “E andiamo con Michele Bravi, facciamo il triangolo dai!”, ha concluso Moro proponendo una soluzione al tutto. Dopo la sua esibizione sulle note del brano sanremese, Mara Venier ha ribadito l’invito: “oh domani la pizza con Michele Bravi, non è che mi son dimenticata!”.

Mara Venier ed il suo San Valentino

In precedenza Mara Venier aveva voluto sapere anche da Michele Bravi con chi trascorrerà il suo San Valentino: “Vedi che domani è San Valentino, Mara. Tu sei sola, io son solo… famo qualcosa!”, aveva scherzato il cantante che si era detto attualmente single.

L’argomento San Valentino sta così a cuore alla conduttrice di Domenica In che anche con il giovane Rkomi aveva voluto sapere se fosse innamorato. “Non lo sono ancora”, aveva detto il cantante. “Peccato… ma allora domani che è San Valentino con chi lo passi?”. Rkomi aveva svelato che lo passerà con degli amici, definendo l’amicizia una sorta d’amore. “Assolutamente sì, anch’io, siamo in due!”, aveva confermato la Venier. Zia Mara in apertura di trasmissione parlando della festa degli innamorati che si celebrerà domani 14 febbraio aveva detto di essere da sola, svelando che lo avrebbe trascorso con le amiche, in particolare con Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, dal momento che suo marito Nicola era lontano.

