Mara Venier sbotta a Domenica In: “Chiedo rispetto e silenzio”/ Puntata difficile, gaffe e problemi tecnici

Mara Venier, gaffe hot con i Ricchi e Poveri: “Complimenti Angelo Sotgiu”, imbarazzo a Domenica In

Puntata non facile quella di oggi di Domenica In che ha visto Mara Venier alle prese con gaffe, problemi tecnici, disguidi con gli autori ed anche un duro sfogo durante l’intervista con Daniela Bongiorno, moglie dell’indimenticato ed indimenticabile Mike Bongiorno. Andando con ordine, la puntata di questa domenica 26 maggio si è aperta con una lunga intervista ai Ricchi e Poveri Angela Brambati e Angelo Sotgiu. I due hanno confessato di essere stati fidanzati da adolescenti ed a prova di tale flirt hanno mostrato una fato in cui, però, era evidente tutta la sua felicità e agitazione. E per questo motivo Mara Venier ed Angela Brambati si sono lasciati andare a dei commenti ironici e piccanti sul costume.

Mara Venier ricorda Franco Di Mare: "Ho un messaggio che non cancellerò mai"/ Sul web è polemica: "Ipocrisia"

Nel dettaglio, Mara Venier dopo aver visto la foto di Angelo Sotgiu si è complimentata con il cantante. A questo punto è intervenuta Angela Brambati ad aggiungere pepe alla situazione: “Io ho già capito perché dici complimenti!” A questo punto tutto lo studio è esploso in risate mentre la conduttrice è corsa verso Angela pronta a colpirla con il copione, ovviamente scherzando: “Ma che foto mi avete portato?” ha commentato ridendo la conduttrice. Nel frattempo sui social in molti hanno commentato la gaffe hot di Mara Venier tra cui sosteneva che queste battute a doppio senso hanno stancato e chi invece rideva a crepapelle.

Mara Venier furiosa: "Mia immagine usata illecitamente, ho fatto la denuncia"/ Cos'è successo: il duro sfogo

Mara Venier sbotta contro il pubblico durante l’intervista a Daniela Bongiorno: “Chiedo silenzio e rispetto”

Dopo la gaffe, Mara Venier è sbottata contro il pubblico. Salutati i Ricchi e Poveri è intervenuta la moglie di Mike Bongiorno, Daniela Zuccoli per ricordarlo e raccontare commossa com’è morto. Tuttavia durante la chiacchierata a Domenica In il pubblico rumoreggiava e ciò ha fatto perdere la pazienza alla conduttrice: “Vi chiedo silenzio e rispetto. Non l’ho ancora fatto in questa stagione”. Finiti qui i problemi? Assolutamente no, durante l’intervista a Daniela Bongiorno il microfono non funzionava e sono intervenuti spesso sia gli autori che la stessa Venier per aggiustarlo. Complicata è stata anche l’intervista di Zucchero alle prese con gravi problemi audio e quella successiva di Pierluigi Diaco, tanto che alla fine la conduttrice ha esclamato fuori onda: “Ma come si fa?!”











