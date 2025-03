Di certo non è facile condurre un’intervista senza un’adeguata preparazione, e a “Ne vedremo delle belle” ne abbiamo avuto la riprova. Durante la prima puntata del programma in onda su Rai 1 sabato 22 marzo, le seconde prime donne a sfidarsi sono state Patrizia Pellegrino e Adriana Volpe, alle quali è toccata l’intervista a Massimo Ceccherini, noto comico e protagonista del cult “Il Ciclone” insieme a Pieraccioni. Se la Volpe se l’è cavata benissimo, lo stesso non si può dire di Patrizia Pellegrino, la quale ad un certo punto si è gettata sull’attore perdendo così la professionalità che avrebbe dovuto mantenere.

Al momento del giudizio, Christian De Sica ha fatto notare questo particolare: “Adriana è una professionista, avrei dato il voto a Patrizia perchè è molto vivace, napoletana e mi sta simpatica“, ha spiegato – l’unica cosa che l’ha fregata è che si è buttata a pesce sull’attore, è come vedere la Gruber che si butta su Travaglio…“. A quel punto è intervenuta anche Mara Venier che ha difeso il tema del contatto fisico durante le interviste.

Mara Venier difende Patrizia Pellegrini: “Anche io sono una donna, eppure…“

Mara Venier ha subito bloccato Christian De Sica dopo che quest’ultimo si è lamentato per come Patrizia Pellegrino ha condotto l’intervista a Massimo Ceccherini durante la prima puntata di Ne vedremo delle belle. “Scusa, ma anche a me baciano tutti a Domenica In“, ha detto la conduttrice, mentre De Sica ha tenuto a precisare che quella non era la stessa cosa: “Ma tu non sei una giornalista!“, precisa, mentre Zia Mara non si arrende e gli risponde che dopotutto anche lei è una donna, eppure viene baciata dagli ospiti nella sua trasmissione. E voi da che parte state?