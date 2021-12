Mara Venier sbotta contro Sabrina Salerno/ “Mi fai parlare? Se ti dispiace fate voi!”

Piccolo momento di nervosismo, oggi, nel corso della puntata di Domenica In tra la padrona di casa Mara Venier e la sua ospite Sabrina Salerno, reduce dalla sua esperienza a Ballando con le Stelle. Nella prima parte della trasmissione dedicata proprio ai protagonista del talent ballerino di Rai1, Mara ha tentato di dedicare il giusto spazio alla vincitrice di Ballando, Arisa, ma Sabrina Salerno ha cercato a sua volta con insistenza di prendere la parola per raccontare la sua esperienza nel programma del sabato sera che ha chiuso ieri i battenti: “Ci ho messo tutto l’amore che potevo”.

La conduttrice però è intervenuta ribadendo il desiderio di dare la parola alla vincitrice di Ballando: “Ora vorrei sentire Arisa…”, ma Sabrina Salerno ha proseguito senza demordere: “Scusa, no volevo dire una cosa…”. Mara a quel punto ha iniziato a manifestare qualche nervosismo tanto da gelare prontamente la cantante genovese con un “Sì, dopo”. “Dopo mi fai parlare? Volevo solo dire una cosa del tesoretto”, si è quindi sincerata la sua ospite.

Mara Venier innervosita dall’insistenza di Sabrina Salerno

Mara Venier, dopo l’ennesimo tentativo, è quindi intervenuta nuovamente contro Sabrina Salerno mostrandosi innervosita dal suo atteggiamento ma cercando sempre di mantenere la calma e usando un tono ironico ma al tempo stesso fermo: “Sì ma siccome Arisa non ha aperto bocca, io volevo sentirla. Hai capito? Amore, tranquilla. Se non ti dispiace eh, se poi ti dispiace io non coinvolgo più nessuno e fate voi”, ha replicato, facendo cadere il gelo in studio.

Le parole di zia Mara sono state prontamente seguite da una delle sue consuete risate con le quali ha smorzato la tensione che si era venuta a creare, dando così la parola alla cantante Arisa che fino a quel momento non era ancora riuscita a dire la sua sull’avventura appena conclusasi alla corte di Milly Carlucci. Poco dopo ha ridato la parola a Sabrina ma il siparietto è proseguito anche con Guillermo Mariotto. Non lasciandola parlare, Mara ha alzato la mano: “Posso? Avrei un ospite da far entrare!”, ha esclamato ridendo prima di introdurre Bruno Vespa.

