Mara Venier scatenata al concerto di Ultimo/ “Grande Niccolò..”: il web approva e…

Mara Venier al concerto di Ultimo a Roma

Anche Mara Venier era al concerto di Ultimo al Circo Massimo. Tra i 70 mila fan c’era anche la conduttrice di Rai che ha assistito alla serata ai piedi del palco, cantando a squarciagola le canzoni del cantautore romana con la bandana celebrativa dell’evento al collo. Mara Venier si è emozionata quando Ultimo, replicando quanto fatto nel 2019 al concerto dell’Olimpico, ha intonato la sua “Poesia per Roma”. “Che concerto ragazzi… grande Niccolò!”, ha scritto zia Mara su Instagram. Nella zona vip anche Lorella Cuccarini, Manuel Bortuzzo e Ludovica Martino.

Il concerto al Circo Massimo di Ultimo era stato programmato per la prima volta nel 2020 e poi rimandato per il Covid: “In questi anni di pandemia, quando rimandavamo questo tour, cercavo di evitare di percorrere le vie che circondano il Circo Massimo perché mi faceva male vederlo e pensare che avrei dovuto suonare lì”, ha scritto il cantante su Instagram poche ore prima dell’evento. L’entusiasmo di Mara che, prima del concerto si è intrattenuta con i fan presenti salutando e riprendendo tutto con il telefonino, ha conquistato il web e i fan del cantautore romano letteralmente innamorati anche di zia Mara.

Ultimo il concerto al Circo Massimo

Dopo il concerto durante il quale si è scatenata facendo il pieno di emozioni, Mara ha condiviso tra le storie di Instagram tanti momenti di quella che è stata una serata indimenticabile non solo per i 70mila fan presenti al Circo Massimo, ma anche per lo stesso Ultimo che, ancora con il cuore a mille per l’emozione, su Instagram ha scritto:

“Roma, ho delle parole da dedicarti dopo ieri sera. Non so come possa sdebitarmi per quello che ho visto e sentito. Non riuscivo a vedervi tutti eppure vi ho sentiti uno per uno, tutti e 70.000. Io sono uno partito da solo, con un pianoforte, le mie canzoni e nient’altro… e vedere che sono arrivato a tutto questo mi fa credere nella bellezza dei sogni. Come ho gridato ieri alla fine del concerto “abbiamo vinto noi” !!!

Quelli in cui nessuno credeva. Quelli lasciati fuori. Quelli che ancora sperano che le cose possano cambiare. Quelli che, sbagliando, hanno chiamato ultimi… e stavolta hanno vinto. Roma, 17 Luglio 2022, una notte che rimarrà per sempre”. E tra i tanti commenti è spuntato quello della Venier che ha lasciato un cuore rosso.

