Mara Venier, scintille con Francesca Fialdini?/ Quella dimenticanza a Domenica In…

Cosa sta accadendo tra Mara Venier e Francesca Fialdini? Le due conduttrici, tra i volti principali della Rai, sono le protagoniste di alcune indiscrezioni che parlano di disaccordi e qualche scintilla a causa, in primis, di Domenica In. Indiscrezioni d’altronde alimentate da alcuni episodi accaduti proprio di recente e nel programma di Rai 1 condotto dalla Venier.

Nel corso dell’appuntamento di Domenica In andato in onda il 28 febbraio, dopo l’intervista fatta dalla Venier a Rocco Casalino e prima dei saluti finali, la conduttrice è stata nuovamente interrotta dall’ingresso in studio di Vincenzo De Lucia nei panni di Barbara D’Urso. Dopo il simpatico siparietto, la D’Urso/De Lucia invita i telespettatori a cambiare canale e mettere Canale 5 per seguire la nuova puntata di Domenica Live.

Scintille tra Mara Venier e Francesca Fialdini? Le voci corrono…

Mara Venier se la ride di fronte alla scenetta di Vincenzo De Lucia/Barbara D’Urso ma non ‘corregge il tiro’, invitando invece i telespettatori della Rai a seguire il programma che segue la sua Domenica In, proprio “Da noi… a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini. Il pubblico anzi è invitato, seppur in modo scherzoso, a cambiare canale e seguire quello che è il programma rivale alla Fialdini, Domenica Live. Ma non è la prima volta che il programma della Fialdini non viene lanciato da Mara Venier a Domenica In: stessa cosa è infatti accaduta quando la conduttrice era in convalescenza per il Covid. Davvero solo una dimenticanza? Di certo un episodio che serve ad alimentare le voci di una rivalità/antipatia tra le due conduttrici.



