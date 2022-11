Mara Venier: “Separata da Nicola Carraro? Ma no!”/ “Una mia amica ha letto notizia…”

“Mara Venier si è separata da Nicola Carraro”: doveva recitare grossomodo così il titolo della notizia che nelle scorse ore ha messo in allarme un’amica della conduttrice televisiva, volto della domenica di Rai Uno con la sua “Domenica In”. A confessare il tutto è stata la stessa presentatrice nel corso della puntata del 20 novembre 2022, durante la quale “zia Mara” ha sottolineato: “Mi ha chiamato ieri una mia amica… Mi ha detto: ‘Ma… Ho letto ieri che ti sei separata!'”. Un’affermazione che ha fatto sgranare gli occhi ai presenti in studio e in seguito alla quale Mara Venier si è affrettata a dare la sua risposta.

MARA VENIER: “IO SEPARATA DA NICOLA CARRARO? MA DA CHE? MA DA CHI?”

Ecco dunque che Mara Venier ha negato qualsiasi velleità di separazione da suo marito, l’ex produttore cinematografico Nicola Carraro: “Separata? Ma da che? ma da chi? No, ogni tanto scrivono delle cose… Mio marito ogni tanto va a Santo Domingo…”. Anna Pettinelli, intervenendo, ha scherzato: “E quella è una separazione? Temporanea, semmai!”. Pensiero che ha trovato assolutamente d’accordo Mara Venier, che ha evidenziato che il suo Nicola Carraro tornerà presto a casa da lei: nessuna crisi in atto tra i due, dunque.

