Non è un periodo facile per Mara Venier, lo si evince dalle sue stesse parole e forse anche dagli sguardi di oggi a Domenica In. La conduttrice sta attraversando un momento personale che le richiede particolari energie al punto da lasciarsi andare alle lacrime quando, con un breve accenno ma senza entrare nei particolari, non nasconde le difficoltà del periodo. Il momento si concretizza al fianco di Marina Occhiena pronta a cimentarsi in una delle sue canzoni iconiche; si prende la scena però Mara Venier che, prima di lasciar parlare la musica, si concede una toccante rivelazione con tanto di lacrime. “Per problemi familiari non posso essere particolarmente presente e questo mi dispiace, ieri non ho potuto assistere alle prove… Ecco, ora mi sono commossa anche io!”.

Appena dopo la toccante commozione, Mara Venier ha lasciato velocemente la scena a Marina Occhiena; la scena non è però passata inosservata agli appassionati ed a coloro che erano sintonizzati su Domenica In in quel momento. In realtà, già prima di quel momento aveva lanciato qualche segnale la conduttrice alludendo proprio ad un momento particolarmente difficile dal punto di vista delle energie spese e di qualcosa che appunto riguarda il suo privato e che desta apprensione.

Parlando con Carlo Conti ad inizio puntata di Domenica In, proprio una domanda del conduttore ha attirato l’attenzione: “Ma tu, come stai?”. Evidente che, in virtù dell’amicizia, la domanda fosse mirata. La padrona di casa ha inizialmente glissato garantendo di essere sul pezzo: “Sono carica come una molla, nonostante tutto vado avanti e non mi fermo”. Poco dopo però è arrivata una spontanea e significativa considerazione di Mara Venier rivolgendosi quasi al pubblico: “Quanto sono stanca ragazzi!”.