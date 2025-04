Mara Venier, Le Stagioni dell’Amore chiude i battenti? Share troppo basso

Qualche mese fa Mara Venier ha dato vita a “Le stagioni del cuore“, un programma che è un mix tra Uomini e Donne e altri dating show. Purtroppo, però, il format non è mai riuscito negli ascolti e le puntate si sono sempre concluse con uno share molto basso raggiungendo solo il 10 e il 12%. A dare la notizia sulla possibile cancellazione dello show è stato Giuseppe Candela di Dagospia.it che ha annunciato la possibile intenzione di Rai di non rinnovare la seconda edizione del programma di Mara Venier, queste le sue parole: “La prima novità quasi certamente riguarderà la cancellazione di Le stagioni dell’amore dal palinsesto di Rai1“.

Quando finisce Domenica In? Mara Venier ‘chiude’ in anticipo/ L’indiscrezione: “Un mese e mezzo prima…”

Insomma, Mara Venier non è riuscita a far breccia nel cuore degli italiani con il suo dating show, un tentativo mal riuscito dato che il pubblico è abituato a uno standard altissimo, quello di Uomini e Donne, edulcorato da personaggi del calibro di Tina Cipollari e dalla conduzione decennale di Maria De Filippi. A questo punto, arrivano i dubbi sul continuum della conduzione di Domenica In da parte della presentatrice, che pare, sempre secondo Dagospia, aver già anticipato a Rai di voler continuare a condurre il celebre show della domenica pomeriggio.

Malattia Nicola Carraro, come sta il marito di Mara Venier/ L’annuncio dopo settimane di ricovero

Mara Venier, addio anche a Domenica In? La voce sulla sostituzione

Mara Venier continuerà a condurre Domenica In? Dopo la presunta silurata di Rai è lecito chiedersi se la rivedremo come al solito anche nella seconda stagione del programma, ma udite udite, alcuni rumor parlerebbero di un possibile arrivo di Barbara d’Urso a ricoprire il suo ruolo, ma per ora non ci sono ancora conferme. Ad oggi, pare che Le Stagioni dell’Amore chiuderà verso la metà di maggio e non si prolungherà per tutto giugno come invece era previsto data la grande aspettativa che si era creata intorno allo show.

Valeria Marini piange a Domenica In: “E’ un momento difficile”/ Mara Venier: “Giuro che ti aiuto io!”

Davide Maggio ha fatto sapere al pubblico che per via dei bassi risultati in termini di ascolti, l’11 maggio il dating show di Mara Venier abbasserà definitivamente le serrande. Al momento, nessuna novità su quello che andrà in onda al suo posto, ma una riflessione va fatta: forse, la conduttrice potrà approfittare di questo periodo di pausa per dedicarsi al marito Nicola Carraro che negli ultimi tempi sta poco bene.