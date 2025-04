Festeggiamenti e tanta tv, aneddoti e auguri per Simona Ventura in occasione dei giorni del suo compleanno; la conduttrice compie 60 anni ed ha scelto La Volta Buona per raccontarsi con numero in più da aggiungere sulla carta d’identità. Tanti racconti offerti dagli ospiti in studio – dagli esordi con Giancarlo Magalli alle recenti esperienze televisive – e anche dal marito Giovanni Terzi ma a prendersi la scena è stato il momento finale del blocco a lei dedicato con una dedica speciale, in diretta telefonica, da parte di Mara Venier.

Qualche minuto prima Caterina Balivo aveva mostrato la clip di quando, dopo anni di amicizia interrotta, a Domenica In sancirono la pace: “Non ricordiamo nemmeno il motivo per cui non ci siamo parlate per tanto tempo, non avevamo neppure litigato; avevamo smesso di frequentarci”. Oggi, a La Volta Buona, Mara Venier è intervenuta al telefono per mandare i suoi personali auguri a Simona Ventura e con parole di grande affetto e amore. “Tanti auguri Simona, voglio dire che siamo state due cogl*one a non parlarci per tanti anni”, inizia così la conduttrice con una dedica senza filtri per la collega e amica.

Simona Ventura, gli auguri di Mara Venier in diretta a La Volta Buona

Toccanti le parole successive di Mara Venier – intervenuta al telefono a La Volta Buona – per ringraziare sia Simona Ventura che suo marito per il sostegno costante in questo momento delicato per la conduttrice di Domenica In: “Voglio ringraziare anche Giovanni Terzi, lui conosce il motivo, e ovviamente anche Simona che in questo mio momento particolarmente difficile è la persona che mi sta più vicina!”. Evidenti le lacrime agli occhi di Simona Ventura che ha accolto con grande emozione le parole della collega con la quale, per anni, non ha più avuto rapporti: “Non lo facciamo più, ti voglio bene!”.